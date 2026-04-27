Piana del Sele

L’Italia domina in Texas: Gregorio D’Ambrosio sul tetto del mondo nell’English Sporting

Impresa leggendaria dell'Italia al World Championship in Texas: Gregorio D’Ambrosio vince l'oro individuale. Bronzo per la Nazionale FIDASC. Tutti i dettagli.

Antonio Elia

Per la prima volta nella storia, l’Italia conquista il gradino più alto del podio negli Stati Uniti d’America. Nel prestigioso scenario del World Championship di English Sporting, disputato in Texas, il tricolore ha sventolato più in alto di tutti grazie a un’impresa che resterà negli annali dello sport azzurro.

Gregorio D’Ambrosio, orgoglio di Campagna (SA), si è laureato Campione del Mondo Individuale, superando la concorrenza di oltre 1.600 atleti provenienti da ogni angolo del globo. Ma il successo non si ferma qui: la Nazionale Italiana FIDASC ha portato a casa anche una storica medaglia di bronzo a squadre.

Un successo nato a Campagna: la “Coverciano” del Tiro

Questi risultati, mai raggiunti prima in terra americana, non sono frutto del caso, ma di una visione tecnica solida e di un percorso di sacrifici. Il cuore pulsante di questa impresa è la Campania: tutte le selezioni provinciali, regionali e nazionali si sono infatti svolte presso il Centro Federale FIDASC-CONI di Campagna.

Il centro si conferma una vera e propria “Coverciano” della cinofilia e del tiro d’Italia, un’eccellenza assoluta capace di formare atleti di livello mondiale.

Il doppio trionfo di Gregorio D’Ambrosio

L’impresa di D’Ambrosio assume un valore ancora più straordinario se si considera il suo ruolo: l’atleta campagnese ha infatti guidato la spedizione azzurra nella doppia veste di Commissario Tecnico e Atleta. Una responsabilità enorme che non ha scalfito la sua precisione, permettendogli di imporsi nel cuore del Texas, la terra dove il tiro sportivo è una vera e propria istituzione.

I numeri del Mondiale:

  • Partecipanti: 1.600 atleti internazionali.
  • Location: Texas, USA.
  • Palmarès Azzurro: 1 Oro Individuale, 1 Bronzo a squadre.

Una pagina di storia per la FIDASC

Questo risultato esalta la qualità del modello federale della FIDASC e la forza del suo centro di eccellenza campano. Non si tratta semplicemente di due medaglie, ma di una pagina di storia dello sport italiano scritta con la determinazione di chi ha saputo imporsi in un contesto internazionale agguerritissimo.

L’Italia è sul tetto del mondo e il viaggio, partito da Campagna, ha trovato la sua gloriosa consacrazione tra i giganti del tiro mondiale.

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