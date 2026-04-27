BCC Magna Grecia, l’Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025: solidità e “connessioni” al centro

Si è svolta ieri l’Assemblea dei Soci di BCC Magna Grecia, appuntamento centrale della vita cooperativa della Banca. L’evento ha registrato un’importante partecipazione, confermando il forte legame tra l’Istituto e la comunità. Il filo conduttore è stato il tema delle connessioni: legami tra persone, famiglie e imprese che, attraverso la mutualità, generano fiducia e crescita territoriale.

All’incontro hanno preso parte ospiti di rilievo come Amedeo Manzo, Presidente della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria, e Pierfilippo Verzaro, General Counsel di Iccrea Banca SpA, oltre a numerose autorità civili.

I Numeri della Solidità: Sofferenze allo 0,03%

Il Direttore Generale Salvatore Angione ha illustrato le “impronte” del cammino della Banca, nata da una fusione capace di unire storie e territori. I dati posizionano BCC Magna Grecia tra le realtà più solide del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea:

Indicatore Valore Prodotto Bancario Lordo 2,4 miliardi di euro Sofferenze Nette 0,03% (circa 160 mila euro) Impieghi Totali 706 milioni di euro

“Il futuro è fatto da piccoli pezzi di presente: lo costruiamo ogni giorno”, ha sottolineato il Presidente Manzo, definendo l’assemblea una vera giornata di festa per le banche di comunità.

Governance: Rinnovo del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha deliberato l’approvazione del Bilancio 2025 e ha provveduto al rinnovo del Collegio Sindacale:

Presidente: Dott. Bartolomeo Molinaro

Dott. Bartolomeo Molinaro Sindaci Effettivi: Dott. Marco Miraldi e Dott.ssa Giuseppina D’Aranno

Dott. Marco Miraldi e Dott.ssa Giuseppina D’Aranno Sindaci Supplenti: Dott.ri Angelo Antonio Orrico e Silvia Russo

Il Presidente del CdA, Giuseppe Tuozzo, ha ribadito: “Qui si rinnova il patto di fiducia. I risultati confermano la validità del progetto industriale, restando fedeli alla nostra missione: essere banca di prossimità e reinvestire sul territorio”.

Innovazione e Impegno Sociale

Oltre ai risultati economici, è stata sottolineata l’attenzione ai nuovi modelli organizzativi e all’impronta sociale. Il Vice Presidente Vicario Lucibello ha ringraziato il personale dipendente per la professionalità, evidenziando il ruolo delle BCC nel mantenere presìdi bancari nei piccoli centri.

A chiusura dei lavori, la Banca ha premiato il merito scolastico con la consegna delle Borse di Studio destinate ai Soci e ai loro figli, un segno concreto di investimento sulle giovani generazioni e sulla crescita sociale.