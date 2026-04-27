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Salerno, operazione record su una 85enne: il dottor Polichetti guida l’equipe al successo

Il dottor Mario Polichetti esegue con successo un delicato intervento ginecologico su una paziente di 85 anni a Salerno. Un esempio di eccellenza medica e rapido recupero

Comunicato Stampa
Mario Polichetti e Amalia Russo

Un delicato intervento chirurgico in ambito ginecologico, eseguito con successo su una paziente di 85 anni, si è concluso con un rapido decorso post-operatorio e il ritorno a casa dopo pochi giorni di degenza. Protagonista della vicenda è Amalia Russo, residente a Castiglione del Genovesi, sottoposta all’operazione in una struttura ospedaliera salernitana.

L’equipe del dottor Mario Polichetti

L’intervento è stato portato a termine dall’équipe guidata dal dottore Mario Polichetti, presidente della Fondazione Polichetti, realtà da anni impegnata anche nella ricerca in campo ginecologico e ostetrico. Le condizioni della paziente, considerate inizialmente delicate anche in relazione all’età avanzata, non hanno impedito il buon esito della procedura chirurgica, resa possibile grazie a una pianificazione accurata e all’esperienza del team medico.

Il successo clinico e il rapido recupero

“Si è trattato di un intervento complesso che richiedeva grande attenzione sotto ogni profilo clinico e chirurgico”, ha dichiarato il dottore Polichetti. “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto e soprattutto del rapido recupero della signora Russo, che ha potuto fare rientro al proprio domicilio in tempi brevi”.

Eccellenza e ricerca medica a Salerno

Soddisfazione anche per il decorso post-operatorio, giudicato positivo dai sanitari sin dalle prime ore successive all’operazione. “Questi risultati dimostrano quanto siano importanti professionalità, organizzazione e ricerca continua”, ha aggiunto Polichetti. “Anche nei casi più delicati, è possibile garantire cure efficaci e sicure ai pazienti”.

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