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Elezioni Forum dei Giovani a Eboli: al voto il 4 giugno, ecco come candidarsi

Il 4 giugno 2026 si vota per il rinnovo del Forum dei Giovani di Eboli. Scopri le scadenze per le candidature e come partecipare a questo spazio di confronto

Ernesto Rocco
Giovani

È stato ufficialmente pubblicato il decreto di indizione per il rinnovo delle cariche del Forum dei Giovani, un organismo fondamentale per garantire ai cittadini più giovani uno spazio di confronto, proposta e dialogo diretto con le istituzioni locali.

Le date e le modalità del voto

Le consultazioni elettorali si svolgeranno nella giornata di giovedì 4 giugno 2026. I seggi resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 19:00, permettendo così la massima affluenza agli aventi diritto chiamati a scegliere il nuovo Coordinatore e i componenti del Consiglio. L’obiettivo è consolidare una struttura che sia realmente rappresentativa delle istanze e dei bisogni del territorio.

Termini e requisiti per le candidature

Per chi desidera impegnarsi in prima persona nella gestione del Forum, la finestra per la presentazione delle liste e delle candidature individuali è già aperta. Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione necessaria entro e non oltre le ore 12:00 del 4 maggio 2026. Si tratta di una scadenza tassativa per consentire la successiva verifica dei requisiti e la formalizzazione delle liste elettorali.

Dove reperire la documentazione ufficiale

Tutto il materiale informativo, compresi il decreto ufficiale e la modulistica necessaria per la partecipazione, è consultabile dai cittadini. I documenti sono disponibili in formato integrale presso l’Albo pretorio del Comune di Eboli. Attraverso questo portale, gli aspiranti consiglieri potranno scaricare i moduli per presentare formalmente la propria proposta e contribuire attivamente alla vita democratica della comunità.

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