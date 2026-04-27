Cilento

Incidente sulla via del Mare: scontro tra auto e moto

Scontro tra auto e moto sulla via del Mare tra Agropoli e Castellabate. Intervengono i soccorsi del 118: traffico in tilt ma nessuna grave conseguenza per il centauro

Redazione Infocilento
Incidente via del Mare

Un nuovo sinistro stradale si è verificato lungo la via del Mare, il tratto viario che collega i comuni di Agropoli e Castellabate. L’incidente ha visto coinvolti un automobilista e un motociclista, determinando momenti di forte apprensione per i passanti e gli altri conducenti in transito.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe caduto violentemente sull’asfalto a seguito di un impatto con un’autovettura, verificatosi probabilmente durante una manovra di sorpasso. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’arrivo sul luogo dei sanitari del 118. Nonostante la dinamica dell’impatto potesse far temere il peggio, le condizioni del motociclista non sono risultate critiche: l’uomo, infatti, non ha riportato ferite gravi.

Traffico in tilt e sicurezza stradale

L’evento ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi lungo l’arteria che collega le due località cilentane. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità della via del Mare, una strada già nota per la sua criticità e teatro, anche in tempi recenti, di scontri con esiti purtroppo mortali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.