Incidente sulla via del Mare: scontro tra auto e moto

Un nuovo sinistro stradale si è verificato lungo la via del Mare, il tratto viario che collega i comuni di Agropoli e Castellabate. L’incidente ha visto coinvolti un automobilista e un motociclista, determinando momenti di forte apprensione per i passanti e gli altri conducenti in transito.

La dinamica del sinistro e i soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni, il centauro sarebbe caduto violentemente sull’asfalto a seguito di un impatto con un’autovettura, verificatosi probabilmente durante una manovra di sorpasso. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente con l’arrivo sul luogo dei sanitari del 118. Nonostante la dinamica dell’impatto potesse far temere il peggio, le condizioni del motociclista non sono risultate critiche: l’uomo, infatti, non ha riportato ferite gravi.

Traffico in tilt e sicurezza stradale

L’evento ha causato inevitabili disagi alla circolazione, con rallentamenti significativi lungo l’arteria che collega le due località cilentane. L’episodio riaccende i riflettori sulla pericolosità della via del Mare, una strada già nota per la sua criticità e teatro, anche in tempi recenti, di scontri con esiti purtroppo mortali.