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Lavoro e giovani: a Vallo della Lucania un workshop gratuito per costruire il futuro professionale

Il 15 maggio l'ex Convento dei Domenicani ospita "Costruiamo il tuo futuro": un workshop gratuito su CV, self-marketing e opportunità nel Cilento. Scopri come partecipare

Redazione Infocilento
Giovani

Il Piano di Zona S8 (comune capofila Vallo della Lucania), in stretta collaborazione con Gi Group, promuove l’iniziativa “Costruiamo il tuo futuro”. Si tratta di un workshop interamente dedicato all’orientamento e allo sviluppo professionale, pensato specificamente per i giovani del territorio che desiderano affacciarsi con consapevolezza sul mercato del lavoro.

Appuntamento il 15 maggio all’ex Convento dei Domenicani

L’evento si terrà il prossimo 15 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso i suggestivi locali dell’ex Convento dei Domenicani, situato in via Monsignor Nicodemo a Vallo della Lucania. L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per chiunque sia alla ricerca di nuove opportunità occupazionali o intenda affinare le proprie competenze tecniche e trasversali.

Programma del workshop: dal curriculum al networking locale

Durante la mattinata verranno approfonditi i pilastri fondamentali per una ricerca attiva del lavoro efficace. I relatori affronteranno temi cruciali, tra cui:

Self-marketing: tecniche pratiche per redigere un curriculum vitae efficace, capace di distinguersi agli occhi dei recruiter.

Networking locale: un’analisi dettagliata delle reali opportunità occupazionali presenti nel territorio del Cilento.

Soft skills: focus sulle competenze trasversali (comunicazione, problem solving, team working) oggi più che mai richieste dalle aziende.

Canali di ricerca: strumenti digitali e strategie d’avanguardia per intercettare le posizioni aperte.

Come partecipare: iscrizioni e contatti

L’iniziativa è completamente gratuita e si rivolge in particolar modo ai giovani in cerca di prima occupazione o di ricollocamento, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti e immediatamente spendibili.

Per ricevere maggiori informazioni o per procedere all’iscrizione, è possibile inviare una mail all’indirizzo dedicato: salerno.martiri@gigroup.com. Un’occasione concreta per investire sulle proprie potenzialità e valorizzare il talento locale.

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