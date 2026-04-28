Alburni

Fondovalle Calore, l’eterna incompiuta da 100 mln, Guadagno: “Ora serve una svolta definitiva”

Fondovalle Calore: tra ritardi, inchieste e costi lievitati oltre i 100 milioni, il Cilento aspetta risposte. Il punto del consigliere Elio Guadagno sul completamento dell'opera

Alessandra Pazzanese

Sulla Fondovalle Calore, definita ormai da anni come “l’eterna incompiuta”, i cittadini continuano a porsi interrogativi cruciali. Ci si chiede se l’arteria, fondamentale per collegare le aree interne del Cilento e degli Alburni alle uscite autostradali e ai principali centri di servizio, sarà mai completata.

Ad oggi, l’unico tratto percorribile resta quello che collega località Mainardi di Aquara all’area limitrofa alle Grotte di Castelcivita, inaugurato nell’ottobre del 2022.

Un’odissea lunga diciannove anni

L’opera, concepita per agevolare l’accesso ai comuni di Campagna ed Eboli, ha visto la posa della prima pietra ben diciannove anni fa, nel 2007. Da allora, l’iter di realizzazione si è trasformato in un labirinto di ostacoli:

  • Intoppi burocratici e inchieste giudiziarie;
  • Ditte inadempienti;
  • Certificati ambientali ritenuti inadeguati.

Nonostante molti di questi nodi siano stati sciolti, i rallentamenti hanno spinto la spesa totale cumulativa, complice l’aggiornamento dei prezzi, a superare la soglia dei cento milioni di euro.

Le reazioni: il tavolo in Provincia

A sollecitare risposte concrete sono in prima linea gli amministratori locali. Ai microfoni di InfoCilento, è intervenuto Elio Guadagno, sindaco di Ottati e consigliere provinciale delegato alle Aree Interne, che ha fatto il punto della situazione:

“È un’opera a cui dobbiamo dedicare la nostra massima attenzione, tant’è che è stato convocato un tavolo in Provincia alla presenza degli amministratori”.

Guadagno ha inoltre espresso fiducia nel futuro politico dell’ente, sottolineando che l’eventuale elezione di Giuseppe Parente alla presidenza della Provincia di Salerno potrebbe fornire l’impulso decisivo per arrivare a una soluzione definitiva per l’arteria strategica.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.