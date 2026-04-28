Villammare, rinvenuti ordigni bellici: scatta il piano di brillamento

È intervenuto nella giornata di ieri, nella frazione costiera di Villammare, il nucleo SDAI di Napoli per il perlustramento dell’area marina dove era stata segnalata la presenza di presunti ordigni bellici. Un’ispezione che ha dato esito positivo, motivo per il quale è stato stabilito il cronoprogramma per il brillamento degli ordigni rinvenuti.

Le operazioni di rimozione, brillamento e messa in sicurezza dell’area si terranno nella giornata di giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 9:00 del mattino.

Il coordinamento e le forze in campo

Le operazioni verranno eseguite dai Palombari del gruppo SDAI, che verranno affiancati dagli uomini della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Palinuro, diretto dal Tenente di Vascello Samantha Losito.

I divieti previsti dall’ordinanza

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza redatta dagli uffici della Guardia Costiera di Palinuro, nella giornata del 30 aprile — a partire dalle ore 9:00 e fino al termine delle operazioni — è assolutamente vietata:

La navigazione e la sosta;

L’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione;

Qualsiasi attività subacquea o di superficie non connessa alle operazioni.

Il divieto è esteso per un raggio di 1000 metri dal punto di brillamento individuato. I contravventori saranno puniti secondo quanto stabilito dal Codice della Navigazione in materia.