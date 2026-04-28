Paura sul raccordo Salerno-Avellino: tir in fiamme all’altezza di Baronissi, traffico in tilt

Momenti di tensione nella mattinata di oggi, intorno alle 10:00, lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. Un incendio ha interessato un Iveco Stralis che procedeva in direzione sud, proprio nei pressi dello svincolo di Baronissi. Il rogo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe divampato improvvisamente dal vano motore mentre il veicolo era in pieno transito.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Il conducente del mezzo pesante, accorgendosi del fumo e delle fiamme, è riuscito con prontezza a mantenere il controllo del veicolo e ad accostare sulla banchina, evitando conseguenze peggiori per gli altri automobilisti. Dopo aver lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mercato San Severino.

I caschi rossi hanno lavorato per estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, bonificando la carreggiata dai detriti lasciati dalle fiamme. Grazie alla rapidità dell’operazione, la circolazione autostradale è stata ripristinata in tempi brevi dopo la rimozione del mezzo. Restano ancora da accertare con precisione le cause tecniche che hanno scatenato il rogo nel motore.