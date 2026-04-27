“Albanella, paese della Musica”: al via il lungo viaggio itinerante della Pro Loco

Ha preso ufficialmente il via da Matinella la “Festa della Musica”, l’ambizioso evento promosso dalla Pro Loco Albanella A.P.S. guidata dal presidente Mimmo Santoro. Un’iniziativa che non è solo una rassegna canora, ma un vero e proprio strumento di coesione sociale per rispondere ai disagi e alle contraddizioni della società moderna.

“La Musica riesce a creare ‘positività’ e un momento di unione”, ha dichiarato Santoro, sottolineando la ricchezza artistica del territorio, che vanta numerose scuole di danza, di musica e l’Istituto Comprensivo a indirizzo musicale.

Un claim per il futuro: “Albanella, paese della Musica”

L’evento è coordinato da un gruppo di lavoro dedicato, che vede il M° Ivano De Simone nel ruolo di Direttore Artistico e Giovanni Croce come Segretario. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’immagine del paese attraverso la forza trainante dell’arte, consolidando il nuovo claim identitario: “Albanella, paese della Musica”.

Il Programma: tra “Note di Primavera” e le Serate Evento

La manifestazione si articola in due fasi distinte per coinvolgere capillarmente il territorio e le attività locali.

1. Note di Primavera (L’Aperitivo in Musica)

Si tratta della prima parte del programma, che si svolgerà durante le domeniche pomeriggio a partire dalle ore 18:30. Il format prevede:

Talk show e approfondimenti;

e approfondimenti; Performance musicali dal vivo;

dal vivo; Reading di poesie con la partecipazione diretta di autori e autrici. Gli incontri saranno ospitati dai bar di Albanella e Matinella che hanno aderito all’iniziativa, rendendo la musica l’anima del momento dell’aperitivo.

Il lungo viaggio musicale si concluderà con due grandi serate di piazza:

20 giugno: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Albanella .

Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, . 21 giugno: Piazza Martiri del Lavoro, Matinella.

Il debutto: i primi artisti sul palco

La serata inaugurale svoltasi ieri a Matinella ha già dato prova dell’alto livello artistico della kermesse. Ad alternarsi sul palco sono stati i talenti:

Miriam Peluso

Antonio Dolores

Marco Scalea

Cico Russo

L’evento promette di continuare a dare spazio ai tantissimi amatori e professionisti dell’Arte musicale che rendono viva la comunità di Albanella.