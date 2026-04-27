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“Albanella, paese della Musica”: al via il lungo viaggio itinerante della Pro Loco

Al via la Festa della Musica della Pro Loco Albanella. Scopri il format "Note di Primavera", le tappe nei bar di Matinella e i grandi eventi del 20 e 21 giugno.

Alessandra Pazzanese

Ha preso ufficialmente il via da Matinella la “Festa della Musica”, l’ambizioso evento promosso dalla Pro Loco Albanella A.P.S. guidata dal presidente Mimmo Santoro. Un’iniziativa che non è solo una rassegna canora, ma un vero e proprio strumento di coesione sociale per rispondere ai disagi e alle contraddizioni della società moderna.

“La Musica riesce a creare ‘positività’ e un momento di unione”, ha dichiarato Santoro, sottolineando la ricchezza artistica del territorio, che vanta numerose scuole di danza, di musica e l’Istituto Comprensivo a indirizzo musicale.

Un claim per il futuro: “Albanella, paese della Musica”

L’evento è coordinato da un gruppo di lavoro dedicato, che vede il M° Ivano De Simone nel ruolo di Direttore Artistico e Giovanni Croce come Segretario. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’immagine del paese attraverso la forza trainante dell’arte, consolidando il nuovo claim identitario: “Albanella, paese della Musica”.

Il Programma: tra “Note di Primavera” e le Serate Evento

La manifestazione si articola in due fasi distinte per coinvolgere capillarmente il territorio e le attività locali.

1. Note di Primavera (L’Aperitivo in Musica)

Si tratta della prima parte del programma, che si svolgerà durante le domeniche pomeriggio a partire dalle ore 18:30. Il format prevede:

  • Talk show e approfondimenti;
  • Performance musicali dal vivo;
  • Reading di poesie con la partecipazione diretta di autori e autrici. Gli incontri saranno ospitati dai bar di Albanella e Matinella che hanno aderito all’iniziativa, rendendo la musica l’anima del momento dell’aperitivo.

2. Le Date Culminanti

Il lungo viaggio musicale si concluderà con due grandi serate di piazza:

  • 20 giugno: Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Albanella.
  • 21 giugno: Piazza Martiri del Lavoro, Matinella.

Il debutto: i primi artisti sul palco

La serata inaugurale svoltasi ieri a Matinella ha già dato prova dell’alto livello artistico della kermesse. Ad alternarsi sul palco sono stati i talenti:

  • Miriam Peluso
  • Antonio Dolores
  • Marco Scalea
  • Cico Russo

L’evento promette di continuare a dare spazio ai tantissimi amatori e professionisti dell’Arte musicale che rendono viva la comunità di Albanella.

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