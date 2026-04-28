Salerno, emergenza idrica nelle zone collinari: scatta il piano delle autobotti

Un’interruzione della fornitura idrica programmata sta interessando le zone collinari della città. Il disservizio, della durata prevista di circa 24 ore, è causato da indispensabili lavori sulla rete da parte di Ausino S.p.A. Per fronteggiare la situazione e limitare i disagi alla popolazione, il Gruppo Sistemi Salerno ha attivato un piano straordinario di approvvigionamento tramite autobotti.

Il servizio di assistenza e i volontari

Il servizio di rifornimento è garantito dal supporto fondamentale dei volontari della Protezione Civile, appartenenti alle associazioni Volontariato Verde Pubblico Salerno e VO.P.I. Grazie al loro intervento, l’acqua sarà disponibile in diversi punti strategici dei quartieri interessati per tutta la durata dell’emergenza.

Calendario e orari delle autobotti

Le autorità hanno predisposto un cronoprogramma preciso per la sosta dei mezzi di rifornimento:

Dalle ore 8:00 alle 10:30 : presso la Chiesa di Ogliara , nei pressi dell’ufficio postale.

: presso la , nei pressi dell’ufficio postale. Dalle ore 11:00 alle 12:30 : presso la Chiesa di San Michele di Rufoli .

: presso la . Dalle ore 13:00 alle 14:30 : presso la Chiesa di San Felice a Pastorano .

: presso la . Dalle ore 15:00 alle 18:00: in località Giovi Piegolelle, nei pressi dell’ufficio postale.

Ripristino dell’erogazione e consigli utili

Il ritorno alla normale erogazione dell’acqua è previsto entro le ore 5:00 di domani. Le autorità hanno rilasciato una specifica raccomandazione tecnica: “Alla riapertura del flusso, si raccomanda ai cittadini di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti in caso di eventuale torbidità”. Durante tutta la durata dell’interruzione, la cittadinanza è invitata alla massima collaborazione e a un uso estremamente responsabile delle risorse idriche.

Contatti per le emergenze e categorie fragili

Per situazioni di particolare necessità, specialmente se riguardanti minori o categorie fragili, è possibile contattare il numero della Protezione Civile VVPSalerno: +39 3780020266. Resta inoltre attivo il servizio di pronto intervento di Salerno Sistemi.