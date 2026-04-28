Latitante arrestato ad Agropoli: deve scontare oltre 5 anni per abusi su minore

Nella giornata di oggi, 28 aprile, si è conclusa la fuga di Giuseppe Pignalosa; l’uomo di 71 anni originario di Portici che risultava irreperibile dal 2024. L’operazione, condotta dai militari dell’Arma, ha portato alla cattura del soggetto nel comune di Agropoli, dove aveva trovato dimora ma senza essere reperibile dalla giustizia.

La condanna per violenza sessuale su minore

Le vicende giudiziarie che pendono sul settantunenne risalgono a fatti commessi nel 2012. L’anziano è stato condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale su minore, ricevendo una sentenza di condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione. Ad oggi l’uomo deve ancora espiare una pena residua di 5 anni, 3 mesi e 12 giorni di carcere.

Il blitz e l’irruzione nell’appartamento

Il latitante avrebbe fatto perdere le proprie tracce circa due anni fa, ma le indagini hanno permesso di localizzare il suo nascondiglio in un appartamento nel centro cilentano. Una volta individuato l’edificio, i carabinieri hanno messo in atto un piano per evitare ogni via di fuga, circondando completamente lo stabile.

Nonostante i ripetuti inviti da parte delle forze dell’ordine a consegnarsi spontaneamente, l’uomo si è rifiutato di aprire la porta. Di fronte alla resistenza del ricercato, i militari sono stati costretti a effettuare un’irruzione forzata all’interno dell’abitazione per procedere al fermo e rendere esecutivo l’ordine di carcerazione.