Cilento

Rofrano: operaio gravemente ferito arriva in ospedale con un ferro conficcato nell’addome

Grave incidente sul lavoro per un 60enne di Rofrano: trasportato d'urgenza all'ospedale di Polla con un ferro conficcato nell'addome. Sottoposto a delicato intervento, la prognosi resta riservata. Indagini in corso sulla dinamica

Erminio Cioffi

Momenti di grande apprensione nel Vallo di Diano per le sorti di un operaio originario di Rofrano. L’uomo, circa 60 anni, è rimasto vittima di un gravissimo incidente che lo ha portato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla in condizioni critiche.

Il ricovero e l’operazione

L’operaio è giunto nel presidio ospedaliero con un arnese di ferro conficcato nell’addome. Vista la gravità del quadro clinico, i medici hanno disposto immediatamente i primi accertamenti diagnostici, seguiti da un delicato intervento chirurgico nel tentativo di salvargli la vita. Attualmente le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata.

Le indagini sulla dinamica

Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti necessari per fare luce sulla dinamica dell’accaduto. Secondo le prime ipotesi circolate, l’incidente potrebbe essersi verificato all’interno di un cantiere edile a Sant’Angelo a Fasanella.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con precisione il luogo esatto in cui si è verificato l’evento, il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e le cause che hanno portato al ferimento dell’uomo.

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