Salerno, Polizia di Stato: consegnati riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti in servizio

Si è svolta giovedì mattina, nella solenne cornice del Salone Azzurro del Palazzo di Governo, la cerimonia di consegna delle ricompense e dei riconoscimenti per merito di servizio al personale della Polizia di Stato della provincia di Salerno.

Un traguardo storico: il 174° Anniversario

L’evento, inserito nel quadro delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ha visto la partecipazione del Questore della Provincia di Salerno, dr. Giancarlo Conticchio, che ha presieduto la premiazione alla presenza dei familiari dei premiati e dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S.).

Coraggio e Soccorso Pubblico

Durante la mattinata sono stati conferiti premi e onorificenze agli operatori che, con spiccate capacità professionali e sprezzo del pericolo, si sono distinti in:

Complesse operazioni di polizia giudiziaria;

Delicati interventi di soccorso pubblico.

Nel suo discorso, il Questore Giancarlo Conticchio ha voluto ringraziare sentitamente le donne e gli uomini della Polizia di Stato:

“Il coraggio e la professionalità dei nostri agenti sono il motore del motto Esserci Sempre”.

Il valore della famiglia

Un momento di particolare commozione è stato dedicato ai familiari presenti in sala, definiti dal Questore come il “pilastro silenzioso ma fondamentale” su cui poggia l’operato quotidiano di ogni poliziotto. I riconoscimenti testimoniano l’eccellenza e lo spirito di sacrificio profusi quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio salernitano.