Marina di Eboli: tonnellate di rifiuti rimossi dai volontari e pugno duro del Comune

Una mobilitazione straordinaria ha interessato nelle ultime ore il litorale ebolitano, restituendo decoro a un ampio tratto della Marina di Eboli. L’operazione di pulizia, giunta alla sua quinta edizione sotto il nome di “Liberiamo la Marina”, ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni del territorio e di singoli cittadini, impegnati nel contrastare un fenomeno di degrado diffuso che minaccia l’ecosistema locale.

L’impegno collettivo per la tutela dell’ambiente

L’intervento è stato reso possibile grazie al coordinamento tra l’Amministrazione Comunale e diverse realtà associative, tra cui l’Aps Comitato di quartiere Campolongo Aversana, Plastic Free, Effetto Terra e l’Ermice Aps. Il lavoro svolto dai volontari è stato definito immane, considerando la quantità e la tipologia di materiali recuperati lungo l’arenile e nelle zone limitrofe.

Durante la giornata sono state raccolte e correttamente differenziate diverse tonnellate di rifiuti. Tra i materiali rimossi spiccano ingenti quantitativi di plastica, pneumatici esausti e rifiuti indifferenziati di vario genere. L’impatto visivo degli accumuli recuperati era tale da suggerire la presenza di vere e proprie discariche abusive stratificate nel tempo, che ora verranno avviate al corretto smaltimento.

Tolleranza zero e sanzioni severe per i trasgressori

Al termine delle operazioni, il Sindaco di Eboli, Mario Conte, ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha dedicato il proprio tempo alla cura del bene comune, lanciando al contempo un monito rigoroso verso chi continua a violare le norme ambientali. Il primo cittadino ha chiarito che la fase del solo affidamento al senso civico lascerà il posto a controlli molto più stringenti.

«Encomiabile l’impegno dei volontari – ha sottolineato il Sindaco Mario Conte – Ora però dobbiamo chiedere a tutti di impegnarsi al massimo perché Pineta e litorale restino puliti. È la nostra ricchezza e va difesa. Intensificheremo i controlli e avremo tolleranza zero. Devo precisare che l’abbandono di rifiuti è un reato che comporta anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente».

L’obiettivo dell’Amministrazione è ora quello di preservare il risultato ottenuto, proteggendo la Pineta e la spiaggia da nuovi sversamenti, garantendo che le bellezze naturali della Marina di Eboli restino una risorsa fruibile per l’intera comunità.