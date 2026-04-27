ASD Soccer School Cilento Sapri: Lucio Mandola nuovo Presidente. Parte il nuovo corso nel segno dei giovani

L’ASD Soccer School Cilento Sapri apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia sportiva. Al termine della stagione, la società ha annunciato un avvicendamento al vertice che segna il passaggio di testimone verso un nuovo assetto dirigenziale, mantenendo però intatta la visione progettuale che ha caratterizzato il club fin dalla sua fondazione.

Il saluto a Ciriaco Lombardi

Il club ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Presidente uscente, Ciriaco Lombardi, figura centrale nello sviluppo della realtà sportiva cilentana. La società ha sottolineato come il suo operato e la costante disponibilità siano stati “pilastri fondamentali per la nostra crescita”.

Le dimissioni di Lombardi sono maturate in un clima di totale serenità e trasparenza. Come precisato nel comunicato, la scelta è legata esclusivamente a sopraggiunti impegni lavorativi e personali che avrebbero impedito al dirigente di garantire il tempo necessario richiesto dal ruolo. L’uscita di scena, avvenuta a chiusura della stagione sportiva, era stata preventivamente concordata con i vertici societari per favorire un rinnovo del direttivo nel segno della continuità e della stima reciproca.

Raffaele Mandola alla guida del nuovo direttivo

La guida della Soccer School Cilento Sapri passa ora nelle mani di Raffaele Mandola, conosciuto come Lucio, che assume la carica di Presidente. Al suo fianco, nel ruolo di Vice Presidente, opererà Carletto Caputo.

Questa nuova governance nasce con l’intento di dare nuovo slancio alle attività del club, portando avanti un programma che vede al centro dell’agenda sportiva la valorizzazione del settore giovanile. L’obiettivo dichiarato della dirigenza è quello di offrire la massima visibilità e le migliori opportunità di crescita ai ragazzi già tesserati e ai futuri iscritti, consolidando il ruolo della scuola calcio come punto di riferimento per il territorio.

Ringraziamenti e prospettive future

Insieme al cambio della guardia al vertice, la società ha rivolto un saluto a Vito Antonio Marino e Antonio Rocco, ringraziandoli per il percorso condiviso e augurando loro le migliori fortune per il futuro.

Con l’insediamento del nuovo direttivo, l’ASD Soccer School Cilento Sapri si dice pronta a ripartire con rinnovata energia, confermando il motto che ispira l’azione collettiva del gruppo: “Uniti, si vince”.