Castellabate: i locali in Via Landi a Santa Maria si rifanno il look, al via i lavori di riqualificazione

Sono iniziati ufficialmente gli interventi di riqualificazione e recupero dei vuoti tecnici situati nel pieno centro cittadino della frazione di Santa Maria di Castellabate, in Via Landi. I lavori, già oggetto di approvazione del progetto esecutivo nei mesi scorsi, entrano ora nella sua fase operativa con l’obiettivo di fornire alla comunità spazi completamente funzionali e accessibili.

Il progetto e gli interventi

I locali, fino ad oggi murati e inutilizzabili, saranno trasformati in ambienti destinati a servizi pubblici e attività di interesse collettivo. Il progetto prevede la realizzazione di bagni pubblici moderni, progettati secondo standard elevati di accessibilità e comfort, con aree distinte per uomini, donne e persone con disabilità. Accanto a questi servizi, saranno inoltre creati due locali ad uso commerciale e un ampio spazio polifunzionale destinato ad attività sociali, culturali e ricreative. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale volta alla valorizzazione degli spazi urbani e al rafforzamento dei servizi per cittadini e visitatori.

Le dichiarazioni

“Con l’avvio dei lavori diamo finalmente concretezza a un progetto importante nel cuore di Santa Maria. Garantiamo alla collettività spazi mai utilizzati finora, trasformandoli in luoghi vivi, accessibili e utili alla crescita sociale e culturale della nostra comunità”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Si tratta di interventi mirati che hanno come obiettivo primario non solo il recupero degli spazi, ma anche alla loro funzione sociale per le tante realtà del posto che vivono attraverso idee e aggregazione. È così che si rende il nostro territorio sempre più accogliente, vivibile e ricco di servizi”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.