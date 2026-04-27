Serie C - Serie D

Playoff Serie C 2025/26: date, incroci e il cammino della Salernitana verso la Serie B

Scopri il calendario completo e gli accoppiamenti dei playoff di Serie C 2025/26. Tutte le date dalla fase a gironi alla finalissima per la promozione in Serie B

Redazione Infocilento
Salernitana Arechi

Con il sipario che cala sulla stagione regolare, la Lega Pro si prepara a vivere il suo momento più intenso. A partire da domenica 3 maggio, prenderà ufficialmente il via la maratona playoff, l’ultimo atto necessario per stabilire quale squadra conquisterà l’ultimo pass disponibile per la Serie B.

Gli accoppiamenti del primo turno di fase a gironi

La competizione entrerà subito nel vivo con le sfide dei tre raggruppamenti. Per il Girone A, gli scontri diretti vedranno protagonisti Trento-Giana Erminio, Cittadella-Arzignano Valchiampo e Lumezzane-Alcione Milano.

Nel Girone B, il programma prevede i match tra Juventus Next Gen-Vis Pesaro, Pianese-Ternana e la sfida tra Pineto-Gubbio. Infine, nel Girone C, si affronteranno Casertana-Atalanta, Crotone-Audace Cerignola e Monopoli-Casarano.

Le squadre già qualificate ai turni successivi

Mentre le squadre sopra citate dovranno superare lo scoglio del primo turno, alcune compagini hanno già garantito il proprio accesso alle fasi successive grazie al piazzamento in classifica. Nel secondo turno della fase a gironi sono già presenti Lecco (girone A), Campobasso (girone B) e Cosenza (girone C).

Guardando alla fase nazionale, il primo turno vedrà l’ingresso di Renate, Ravenna, Salernitana e del Potenza, quest’ultimo qualificato come vincitrice della Coppa Italia. Per il secondo turno della fase nazionale, invece, sono già in attesa Brescia, Ascoli e Catania.

Il calendario ufficiale della competizione

La Lega Pro ha confermato la struttura classica del torneo, articolata in una fase regionale e una fase nazionale — entrambe su due turni — prima di approdare alla Final Four conclusiva. Di seguito il dettaglio cronologico degli appuntamenti:

  • 1° Turno (gara secca): domenica 3 maggio 2026
  • 2° Turno (gara secca): mercoledì 6 maggio 2026

La fase nazionale si giocherà con la formula di andata e ritorno: il primo turno è fissato per il 10 e 13 maggio, mentre il secondo turno si disputerà il 17 e 20 maggio.

La Final Four: verso la Serie B

L’ultimo gradino verso la promozione si consumerà tra fine maggio e inizio giugno. Le semifinali si giocheranno il 24 maggio (andata) e il 27 maggio (ritorno). L’atto finale, che decreterà la squadra promossa, vedrà la finale d’andata domenica 2 giugno 2026 e la finale di ritorno mercoledì 7 giugno 2026.

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