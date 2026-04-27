Cilento Tastes 2026: al Next di Capaccio Paestum trionfa l’eccellenza. Il programma completo

È tutto pronto per Cilento Tastes 2026, l’atteso appuntamento con le eccellenze del territorio in programma dal 1 al 3 maggio presso il Next di Capaccio Paestum (SA).

L’evento, organizzato dall’associazione Cilentox100 ETS, giunge alla sua quarta edizione con un respiro internazionale: grazie alla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero, quest’anno parteciperanno ben 12 buyer europei, segnando un passo decisivo verso l’internazionalizzazione del brand Cilento.

Gli Orari dell’Evento

Venerdì 1 maggio: dalle 18:00 alle 24:00

dalle 18:00 alle 24:00 Sabato 2 e Domenica 3 maggio: dalle 12:00 alle 24:00

L’Anteprima a Serre: Visione e Strategia

Il programma è stato svelato ufficialmente presso il Palazzo Ducale di Serre. L’anteprima ha riunito istituzioni ed esperti per discutere il valore strategico della promozione territoriale. Linda Auricchio, direttore di Cilento Tastes, ha sottolineato come cibo e cultura siano i pilastri della crescita locale.

All’incontro hanno preso parte il sindaco di Serre Antonio Opramolla, il prof. Alex Giordano (Università Giustino Fortunato) e Nicola Caputo, consigliere del Ministro degli Affari Esteri per l’Export agroalimentare. Presenti anche i ceramisti Santino Campagna e Francesco Capaldo, con le conclusioni affidate a Giuseppe Pagano, fondatore di San Salvatore.

Le Novità del 2026: Artigiani, Masterclass e B2B

Il cuore pulsante della manifestazione saranno gli stand degli Artigiani del Gusto. Oltre alla degustazione di piatti tipici, l’edizione 2026 introduce:

Spazio Cultura Cilento: Un’area dedicata ai Comuni (Serre, Laureana Cilento, Castelcivita, Gioi, Castel San Lorenzo, Capaccio Paestum, San Rufo) per promuovere l’identità culturale e turistica.

Un’area dedicata ai Comuni (Serre, Laureana Cilento, Castelcivita, Gioi, Castel San Lorenzo, Capaccio Paestum, San Rufo) per promuovere l’identità culturale e turistica. International B2B: Domenica sarà dedicata agli “eroi del gusto” con incontri mirati tra produttori e buyer europei.

Domenica sarà dedicata agli “eroi del gusto” con incontri mirati tra produttori e buyer europei. Arena Cilento: In collaborazione con Chef House Academy, uno spazio dedicato ai cuochi contadini con show cooking giornalieri (14:30 – 20:30).

In collaborazione con Chef House Academy, uno spazio dedicato ai cuochi contadini con show cooking giornalieri (14:30 – 20:30). Cantina Cilento: Esperienza sensoriale curata dal Consorzio Vini Salerno e dal Presidente Marco Serra.

Protagonisti e Sapori Identitari

Tra le eccellenze presenti in fiera troveremo:

APA: con le “carezze di bufala” e il babà alla ricotta.

con le “carezze di bufala” e il babà alla ricotta. Epic Cilento Gin: l’anima spiritosa del territorio.

l’anima spiritosa del territorio. D’Annata di Anna D’Elia: l’amaro all’ulivo premiato da Amazon nel 2025.

l’amaro all’ulivo premiato da Amazon nel 2025. Azienda Agricola Le Grazie: olio EVO, vino e fichi bianchi di Montecorice.

olio EVO, vino e fichi bianchi di Montecorice. Sformatti Bistrot: l’innovativo piatto a base di patata a bassa temperatura.

l’innovativo piatto a base di patata a bassa temperatura. Taverna Mast’Emilio: la tradizione della selvaggina di Roccadaspide.

Il ruolo delle Scuole e dei Giovani

L’evento guarda al futuro con il coinvolgimento degli istituti alberghieri:

I.I.S. Enzo Ferrari di Battipaglia: con i successi degli alunni in sala e cucina.

con i successi degli alunni in sala e cucina. Istituto Paritario “F. De André” di Capaccio Paestum: che presenterà MC Cilento, un fast food sano a base di bufala e prodotti a km 0, dimostrando che la Dieta Mediterranea può essere “giovane”.

Area Kids

Non mancherà il divertimento per i più piccoli con i Lab for Kids in collaborazione con Cardan – Pastificio del Golfo e Pufflandia: i bambini potranno diventare “chef per un giorno” indossando il grembiule e creando i loro primi piatti.