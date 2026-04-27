Passaggio di consegne alla Procura di Salerno: si insedia Raffaele Cantone

“Oggi è un giorno fortunato per la procura di Salerno e per la città di Salerno”. Con queste parole il Procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha salutato ufficialmente l’insediamento di Raffaele Cantone come nuovo Procuratore Capo di Salerno.

L’aula era gremita di rappresentanti delle istituzioni e colleghi, tutti concordi nel tessere le lodi di un magistrato che unisce a una “grandissima competenza ed esperienza” spiccate “doti umane”.

L’eredità di Borrelli e la sfida salernitana

Cantone approda a Salerno dopo quasi sei anni trascorsi alla guida della Procura di Perugia. Prende il posto di Giuseppe Borrelli, che ha lasciato l’ufficio salernitano per assumere l’incarico di Procuratore a Reggio Calabria.

Per Cantone si apre ora una fase di studio e analisi. Il nuovo Procuratore ha infatti sottolineato come il Salernitano sia un territorio vasto e complesso, che merita di essere conosciuto a fondo per calibrare al meglio l’azione giudiziaria.

La lente d’ingrandimento sulla criminalità

Nel suo discorso di insediamento, il nuovo Procuratore ha tracciato le prime linee guida del suo mandato, individuando settori critici che passeranno sotto una rigorosa lente d’ingrandimento:

Caporalato: una piaga che colpisce duramente le aree agricole della provincia;

una piaga che colpisce duramente le aree agricole della provincia; Reati contro la Pubblica Amministrazione: per garantire trasparenza e legalità nelle istituzioni;

per garantire trasparenza e legalità nelle istituzioni; Contrasto alla criminalità organizzata: con un monitoraggio costante delle dinamiche criminali locali.

Un magistrato di prestigio nazionale

La nomina di Cantone a Salerno porta alla guida della Procura una figura di caratura nazionale, già Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La sua esperienza rappresenta una garanzia per un ufficio giudiziario chiamato a gestire indagini delicate in un distretto che spazia dal capoluogo alle aree del Cilento e dell’Agro Sarnese-Nocerino.