Villammare, rinvenuti presunti ordigni bellici nello specchio acqueo antistante Torre della Pertosa: interdetta l’area

Nuovi presunti ordigni bellici sono stati rinvenuti nella frazione costiera di Villammare, nello specchio acqueo antistante Torre della Petrosa, alla fine del lungomare della località costiera del Golfo di Policastro. Le presunte bombe sono state avvistate ad una distanza di circa 15/20 metri dalla costa e ad una profondità di circa 3 metri. La segnalazione è avvenuta lo scorso 20 aprile presso gli uffici del Circondario Marittimo di Palinuro.

Il protocollo di sicurezza

A seguito della segnalazione, è subito scattato il protocollo previsto in tali casi messo in campo dagli uomini della Guardia Costiera: Delimitazione e interdizione dell’area interessata dall’avvistamento, comunicazione ufficiale alla Prefettura di Salerno.

Le operazioni di perlustrazione dell’area e di eventuale brillamento dei presunti ordigni saranno effettuate nel corso della prossima settimana.

I divieti e le sanzioni

A partire dalla data odierna e fino al termine delle operazioni, nello specchio acqueo antistante la località indicata, per una distanza di 50 metri dal punto di coordinate indicate, è interdetta:

La navigazione;

La sosta e l’ancoraggio;

Qualsiasi attività subacquea o di superficie.

I contravventori dell’ordinanza emessa dalla Guardia Costiera di Palinuro saranno puniti secondo quanto previsto dalle norme in materia di navigazione.