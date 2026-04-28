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Piscina riabilitativa di Vallo della Lucania, fondi pronti ma lavori al palo. La denuncia: “Iniziate subito”

Fondi stanziati ma cantieri fermi alla piscina riabilitativa di Vallo della Lucania. Cristian Durso chiede trasparenza con un accesso agli atti: "Iniziate subito"

Roberta Foccillo

Resta alta l’attenzione sulla piscina riabilitativa di Vallo della Lucania, chiusa ormai da tempo. A riaccendere i riflettori sul caso è ancora una volta Cristian Durso, giovane attivista cilentano che da mesi si batte per la riapertura dell’impianto, fondamentale per le persone con disabilità del territorio.

La risposta della Regione: il progetto c’è

Dopo le ripetute sollecitazioni inviate a Palazzo Santa Lucia per chiedere lumi sulla mancata riapertura, è arrivata finalmente una risposta ufficiale dalla Regione Campania. Il progetto per la messa a norma dell’impianto esiste e i fondi sono stati stanziati, ma l’avvio del cantiere resta un’incognita avvolta dalla burocrazia.

“Abbiamo avuto contezza che sono stati stanziati 1,6 milioni di euro per la riapertura e messa a norma della piscina di Vallo della Lucania — spiega Durso — ma sono già troppi mesi trascorsi e i lavori non sono ancora iniziati.”

L’accesso agli atti e l’appello

Di fronte allo stallo ingiustificato, Durso ha deciso di passare alle maniere forti per ottenere chiarezza sulle tempistiche:

  • Accesso agli atti: Presentata una richiesta ufficiale all’Asl per visionare i documenti e capire i motivi del ritardo.
  • Obiettivo: Ottenere una data certa per l’inizio degli interventi manutentivi.
  • L’appello: “Ci aspettiamo che questa piscina sia presto funzionante. Aiutateci a far iniziare subito questi lavori”.

La comunità locale attende ora risposte concrete: 1,6 milioni di euro sono una cifra importante che non può restare ferma sulla carta mentre i cittadini restano privi di un servizio essenziale per la salute e la riabilitazione.

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