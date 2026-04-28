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Bentornati al Sud si avvicina, Alessandro Siani a Rai 1: “Vogliamo fare un omaggio a Castellabate”

Castellabate si prepara al ritorno di Alessandro Siani e Claudio Bisio per "Bentornati al Sud". Scopri i dettagli sulle riprese, le date del set e le prime anticipazioni.

Manuel Chiariello
Benvenuti al Sud

Sono mesi e settimane di preparazione intensa per il ritorno di Alessandro Siani e Claudio Bisio a Castellabate. Confermate le riprese di “Bentornati al Sud”, la produzione è a lavoro sul territorio per organizzare al meglio la logistica di un set che proietterà di nuovo il borgo cilentano sul grande schermo.

Dopo il successo dei primi due capitoli “Benvenuti al Sud” e “Benvenuti al Nord”, il terzo atto ha già mandato in fibrillazione tutti gli appassionati. Alessandro Siani, ospite in diretta su Rai 1 al noto programma “È sempre mezzogiorno” condotto da Antonella Clerici, non si è nascosto dinanzi alle domande sull’inizio del ciak: “Abbiamo sempre pensato di ritornare. Credo sia impossibile ripetere un film come il primo, ma vogliamo rendere omaggio a Castellabate e a tutti i fan”

Siani-Bisio: coppia consolidata per il grande schermo

Ciò che è certo è che sarà proprio Siani, insieme all’immancabile Claudio Bisio, a comporre la coppia di protagonisti di “Bentornati al Sud”. Un’alchimia scenica e comica tra i due attori che si è rivelata vincente nei primi due capitoli e che sarà senza dubbio riconfermata. Sono trascorsi circa 16 anni dall’ultima ripresa insieme in quel di Castellabate e lo stesso Siani ha ripercorso i momenti più significativi di quella travolgente esperienza: “Ci siamo divertiti molto in quegli anni. Era un momento storico anche diverso rispetto ad ora. Il film ha raccontato i sacrifici di chi partiva dal meridione per trovare fortuna al nord e viceversa”.

Location e calendario: quando iniziano le riprese a Castellabate

Sulla trama dell’atteso “Bentornati al Sud”, invece, non ci si sbilancia. Intanto, però, le riprese dovrebbero tornarsi a girarsi nel borgo cilentano tra poche settimane: il calendario designato va da fine maggio ad inizio luglio. Solo in quel momento si scopriranno anche le location scelte per la nuova pellicola cinematografica pronta conquistare il pubblico con la sua tipica ironia e visione della realtà.

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