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Agropoli: «Il diritto alla salute non può aspettare», al via la raccolta firme per l’ospedale

Al via ad Agropoli la raccolta firme del Comitato Civico e "Obiettivo Ospedale". Gazebo in Piazza della Repubblica: ecco orari e dettagli della petizione

Raffaella Giaccio

Questa mattina ad Agropoli, in Piazza della Repubblica, gli attivisti del Comitato Civico Agropoli e del movimento “Obiettivo Ospedale” sono scesi in piazza per incontrare i cittadini e raccogliere firme a sostegno della riapertura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

A guidare l’iniziativa è la presidente del comitato, Lucia Grambone, che insieme ai volontari sta coordinando la raccolta firme e sensibilizzando la comunità su un tema ritenuto prioritario per il territorio. L’iniziativa nasce dall’esigenza, sempre più sentita, di garantire il diritto alla salute e servizi sanitari essenziali.

Il commento

“Il diritto alla salute non può più aspettare” è lo slogan che accompagna la mobilitazione, con cui il comitato chiede un presidio di emergenza attivo, fondamentale per la sicurezza della comunità.

Orari e modalità di partecipazione

Il gazebo resterà attivo in Piazza della Repubblica per un’intera settimana. I cittadini potranno recarsi ai banchetti nei seguenti orari:

  • Mattina: dalle 09:00 alle 13:00
  • Pomeriggio: dalle 16:00 alle 21:00

L’appello

Durante la mattinata, numerosi cittadini si sono già avvicinati ai banchetti per partecipare attivamente. Gli organizzatori sottolineano come la presenza di un Pronto Soccorso funzionante rappresenti una priorità imprescindibile, soprattutto in un’area con un bacino di utenza ampio e in crescita.

L’appello resta forte e chiaro: solo partendo dai servizi essenziali è possibile costruire un sistema sanitario territoriale efficace. Per questo motivo, gli attivisti invitano tutta la cittadinanza a partecipare e a sostenere la causa, ribadendo che “per fare le cose bene bisogna farle insieme”.

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