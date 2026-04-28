Sanità nel Cilento: addio attese caotiche, arriva il nuovo sistema digitale gestione code

Importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi sanitari locali. Presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania è stato infatti installato un nuovo sistema informatizzato di gestione delle code, ora attivo anche nel Distretto Sanitario 70 di Agropoli, nella struttura di contrada Marrota.

Tecnologia touch e monitor in tempo reale per gli utenti

Il sistema, completamente automatizzato, è dotato di uno schermo touch collegato a una stampante per l’emissione dei ticket, sui quali è indicato il numero progressivo di chiamata. A supporto del servizio sono presenti anche due monitor che consentono agli utenti di visualizzare in tempo reale l’andamento delle chiamate, garantendo trasparenza e ordine nelle sale d’attesa.

Efficienza operativa e riduzione dei tempi di attesa

Grazie al collegamento in rete locale, gli operatori possono gestire le convocazioni tramite un’apposita pulsantiera, assicurando il rispetto dell’ordine progressivo e migliorando significativamente l’organizzazione degli accessi. Questo si traduce in una maggiore efficienza e in una riduzione dei tempi di attesa per i cittadini, eliminando i disagi legati alle code manuali.

I servizi interessati dal nuovo sistema di prenotazione

Il nuovo sistema sarà utilizzato per diversi servizi fondamentali, tra cui la scelta e la revoca dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, il rilascio e l’abilitazione delle tessere sanitarie e delle Carte Nazionali dei Servizi (CNS).

Un servizio sanitario più vicino al cittadino

Questa innovazione punta a rendere i servizi sanitari del territorio cilentano sempre più moderni, accessibili e vicini alle esigenze della comunità, segnando un punto di svolta nella gestione del rapporto tra pubblica amministrazione e utenza.