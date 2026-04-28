Cronaca

Tentato omicidio dopo una rissa fuori da una discoteca: arrestati due minorenni nel salernitano

Svolta nelle indagini sull'aggressione fuori a un noto locale di Sarno: eseguiti due arresti. Chiusa la discoteca dai Carabinieri. Leggi i dettagli

Comunicato Stampa

Il 27 aprile, a Sarno, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’Ordinanza applicativa della misura cautelare di collocamento presso una Comunità Alloggio. Il provvedimento è stato emesso, su richiesta della Procura della Repubblica minorile, dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di due ragazzi, entrambi ancora minorenni, indagati per “tentato omicidio in concorso” ai danni di altrettanti coetanei.

La ricostruzione dei fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo scorso 22 febbraio, le due vittime venivano attinte da diversi fendenti sferrati dagli odierni indagati. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite scaturita tra giovani avventori di una nota discoteca di Sarno, verificatasi all’esterno della stessa.

Sigilli al locale e provvedimenti di sicurezza

In seguito all’evento, i Carabinieri di Sarno avevano già chiesto e ottenuto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza l’applicazione dell’art. 100 del TULPS, con la conseguente sospensione dell’attività di pubblico intrattenimento.

La decisione è maturata poiché nel recente passato si erano già registrati episodi di risse ed aggressioni all’esterno del medesimo locale. Appena due giorni dopo il tentato omicidio, il 24 febbraio, i militari avevano notificato il provvedimento di sospensione apponendo i sigilli alla struttura.

La conclusione delle indagini

Nella mattinata di ieri è stata portata a termine l’indagine con l’accompagnamento dei presunti autori del tentato omicidio presso due distinte strutture di accoglienza per minori.

“La misura cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento“.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.