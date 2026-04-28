Eccellenza, l’Ebolitana festeggia il ritorno in Serie D: ecco tutti i verdetti dell’ultima giornata

L’ultima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, andata in scena nel pomeriggio di sabato 25 aprile, ha regalato emozioni e soprattutto gli ultimi verdetti sia in testa che in coda.

L’Ebolitana: il ritorno in Serie D

Grazie al pareggio ottenuto sul campo del Castelpoto, l’Ebolitana ritorna in Serie D dopo anni di categorie minori. Gli uomini di Pirozzi hanno chiuso il torneo con 74 punti, uno in più dell’Apice che ha tenuto testa alla capolista fino alla fine. Una cavalcata trionfale che riporta una piazza storica nel calcio che conta.

Play-off: Battipagliese obbligata a vincere

La Battipagliese nell’ultimo turno ha battuto in rimonta il Solofra, successo che però non è bastato per evitare la lotteria dei play-off. Le “zebrette” saranno impegnate già domenica prossima in casa contro l’Agerola, quarta forza del campionato, nella semifinale regionale.

Sarà una gara da 90 minuti più eventuali supplementari. La Battipagliese potrà usufruire di due risultati su tre per passare il turno: in caso di pareggio al 120′, passerà la squadra posizionata meglio in classifica.

Ad attendere la vincente ci sarà l’Apice, già qualificata alla finale play-off in virtù del secondo posto conquistato nella regular season.

Play-out e Retrocessioni: amaro risveglio per il Santa Maria

In coda, la bagarre per la salvezza ha stabilito gli accoppiamenti per i play-out. Si giocheranno il tutto per tutto per rimanere in Eccellenza:

Castelpoto

Buccino Volcei

Pro Sangiorgese

U.S. Angri

Sabato amaro, invece, per la Polisportiva Santa Maria. Il pareggio per 0 a 0 nello scontro diretto con l’Angri condanna i giallorossi alla retrocessione diretta in Promozione. Nulla da fare per la compagine di Condemi, incapace di abbattere il muro grigiorosso. Per il Santa Maria si chiude un’era: il ritorno in Promozione arriva dopo 10 anni di successi.