Opere pubbliche a Capaccio Paestum: il calendario delle inaugurazioni

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum, guidata dal Sindaco Gaetano Paolino, si appresta a consegnare alla cittadinanza due importanti interventi di riqualificazione e infrastrutturazione urbana ultimati nelle ultime settimane. Il programma degli eventi istituzionali vedrà protagonisti i territori di Capo di Fiume e della zona Torre/Licinella, con l’obiettivo di potenziare i servizi di aggregazione e le dotazioni scolastiche.

Nuovo volto per Capo di Fiume: il taglio del nastro della Piazzetta

Il primo appuntamento è fissato per sabato 2 maggio, alle ore 16.00, con l’inaugurazione della Nuova Piazzetta a Capo di Fiume. L’intervento ha riguardato una superficie complessiva di circa 2.360 metri quadri, oggetto di una profonda opera di riqualificazione. I lavori non hanno interessato esclusivamente lo spiazzo centrale, ma sono stati estesi a tutte le aree limitrofe e alla rete viaria adiacente, restituendo decoro e funzionalità a un nodo centrale della frazione.

Edilizia scolastica e sportiva: arriva la cupola geodetica a Torre/Licinella

Il secondo momento inaugurale si terrà mercoledì 6 maggio, alle ore 9.45, nei pressi del plesso scolastico di Torre/Licinella. Al centro dell’evento la nuova cupola geodetica, una struttura architettonica d’avanguardia caratterizzata dall’assenza di pilastri interni, soluzione che garantisce la massima ampiezza degli spazi.

Il progetto ha previsto il montaggio della copertura e la contestuale sistemazione delle aree esterne. La struttura è stata concepita per favorire l’attività sportiva, rappresentando un servizio essenziale sia per le esigenze didattiche dell’istituto scolastico adiacente, sia per le attività sociali dell’intera comunità locale.