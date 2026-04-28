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Primo Maggio 2026: Santa Maria di Castellabate tra le mete più amate (e convenienti) d’Italia

Il Cilento conquista gli italiani per il Primo Maggio 2026. Santa Maria di Castellabate entra nella Top 30 nazionale: scopri i prezzi e la classifica completa delle mete più ambite

Ernesto Rocco
Area Marina

Tra le perle della Campania che brillano nella classifica del Primo Maggio 2026, spicca Santa Maria di Castellabate. La località cilentana si posiziona al 27° posto della Top 30 nazionale, confermando il fascino del territorio oltre le grandi città d’arte. Insieme a Napoli (3ª) e Sorrento (19ª), contribuisce a rendere la Campania una delle regioni più forti del panorama turistico italiano.

Qualità e risparmio: il prezzo medio a Castellabate

Santa Maria di Castellabate non è solo una meta di grande richiamo estetico, ma si distingue anche per la sua accessibilità economica. Con una media di 122 euro a notte, si posiziona tra le destinazioni più vantaggiose d’Italia, occupando il quinto posto nella classifica delle mete più economiche in assoluto. Un dato che conferma come il Cilento riesca a coniugare alta qualità della vita e costi contenuti rispetto alle grandi capitali europee.

Il primato dell’Italia: 25 località su 30 sono nostrane

In generale, il 2026 segna un trionfo per il territorio nazionale: 25 località italiane contro solo 5 estere compongono la classifica delle mete più ambite. Roma rimane salda al primo posto (251 euro), seguita da Firenze (266 euro) e Napoli (139 euro). Il divario con le mete estere è netto: nel 2025 le destinazioni straniere in classifica erano ben 10, segno di una preferenza sempre più marcata per il “Made in Italy”.

La mappa del turismo regionale: Veneto e Campania in testa

Il Veneto si conferma regione leader con quattro località, ma la Campania tiene il passo con tre eccellenze: la metropoli Napoli, l’esclusiva Sorrento e la suggestiva Santa Maria di Castellabate. Seguono Toscana e Liguria, anch’esse con tre mete ciascuna, mentre il Lazio e la Sicilia ne vantano due.

Il confronto con i prezzi delle grandi capitali

Mentre Santa Maria di Castellabate accoglie i turisti con tariffe competitive, all’estremo opposto troviamo le grandi capitali. La più costosa in assoluto è Barcellona con 379 euro a notte, seguita da Parigi (364 euro) e dalla campana Sorrento, che con i suoi 334 euro è l’unica italiana a superare la soglia dei 300 euro. Rispetto a queste cifre, il soggiorno nel Cilento risulta essere una scelta strategica per chi cerca bellezza e convenienza.

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