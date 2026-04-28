Lutto a Teggiano, domani i funerali di Raffaele De Paola: l’addio al 52enne scomparso in montagna

La comunità di Teggiano si prepara a rendere l’estremo omaggio a Raffaele De Paola, il cittadino di 52 anni deceduto tragicamente lo scorso 25 aprile. L’uomo è stato colto da un malore fatale mentre si trovava in un’area montana, intento a trascorrere la mattinata festiva all’aria aperta.

La dinamica del tragico evento

Secondo le ricostruzioni, De Paola si era addentrato nei sentieri al confine tra Teggiano e Monte San Giacomo per una ricerca di asparagi in compagnia di un conoscente. Il dramma si è consumato improvvisamente: il 52enne si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. A causa della natura impervia del territorio e dell’altitudine, è stato necessario il supporto specializzato dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per le operazioni di recupero del corpo.

Gli accertamenti e il profilo della vittima

A seguito del decesso, la Procura della Repubblica di Lagonegro ha disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale di Polla. In tale sede, il medico legale ha effettuato l’esame autoptico necessario a chiarire con esattezza le cause naturali che hanno portato alla scomparsa dell’uomo. Raffaele De Paola era una figura molto nota e apprezzata nel tessuto sociale locale; svolgeva la professione di autotrasportatore presso un’importante azienda del settore caseario della zona.

Il calendario delle esequie

I funerali sono stati fissati per la giornata di domani, mercoledì 29 aprile. La funzione religiosa avrà luogo alle ore 10:00 presso la chiesa “Sacro Cuore di Gesù”, situata nella frazione di Prato Perillo. Sarà il momento in cui l’intera cittadinanza potrà stringersi attorno alla famiglia in un clima di profondo cordoglio per la perdita di un lavoratore stimato da tutti.