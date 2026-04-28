Attualità

SS18: ancora disagi a Capitello, senso unico alternato fino a luglio

Prorogato il cantiere Anas sulla Statale 18 a Capitello (Ispani). Senso unico alternato e code verso Sapri fino al 31 luglio 2026. Ecco utti i dettagli

Maria Emilia Cobucci

Ancora disagi per gli automobilisti che percorrono la Statale 18 “Tirrena Inferiore”. Anas ha ufficializzato la proroga del cantiere nel territorio di Ispani, nella frazione Capitello.

Il provvedimento, firmato dal Responsabile della Struttura Territoriale Barbara Di Franco, sposta la fine dei lavori al prossimo 31 luglio 2026. Una decisione necessaria poiché gli interventi non sono ancora stati ultimati.

I dettagli dell’intervento

Il tratto coinvolto è lungo circa 150 metri, nei pressi della frazione costiera. Qui si sta lavorando al ripristino idraulico del Vallone Soranna per mettere in sicurezza l’abitato dalle piogge.

Le limitazioni al traffico

Per consentire il completamento dell’opera, restano in vigore le seguenti restrizioni:

  • Senso unico alternato regolato da semafori o movieri.
  • Limite di velocità ridotto a 20 km/h.
  • Divieto di sorpasso su tutto il tratto interessato.

“Garantire la pubblica incolumità resta la priorità”, come si legge chiaramente nell’ordinanza firmata da Anas.

Consigli per i viaggiatori e polemiche

Per chi viaggia verso Sapri o Santa Marina, il consiglio è di calcolare almeno cinque minuti di ritardo sui tempi di percorrenza abituali.

La notizia non ha mancato di destare polemiche, considerato che già in questi primi weekend di alta affluenza sul territorio i disagi sono stati notevoli. Con l’arrivo dell’estate e l’aumento del flusso turistico, la situazione viabilità sulla “Tirrena Inferiore” è destinata a diventare ancora più critica.

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