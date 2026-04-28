Roccadaspide, tramandare la memoria rurale: donati antichi utensili al Museo della Civiltà contadina di Carretiello

A Carretiello, frazione rurale di Roccadaspide, sorge il Museo della Civiltà Contadina. La struttura, ad accesso gratuito per tutti, rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo: al suo interno si possono osservare gli antichi utensili usati dagli uomini e dalle donne di un tempo per il lavoro dei campi, ma anche per le attività casalinghe, oltre ad attrezzature per lavorare i prodotti agricoli.

La ricostruzione storica e le novità

Con sapienza e maestria sono state ricreate anche le camere delle antiche case contadine. Oggi, il Museo della Civiltà Contadina di Carretiello si è arricchito di nuovi utensili grazie all’importante donazione della signora Maria Cirone, che vive proprio nell’area rurale.

Nota a tutti come “Zia Maria” per la sua cordialità e per il suo senso materno con cui accoglie tutti, ha donato al Museo gli oggetti con cui i suoi avi hanno lavorato i campi.

“Sono molto affezionata a questi oggetti che raccontano dei sacrifici dei miei antenati, ma mi rende ancor più felice l’idea che anche gli altri, specie le nuove generazioni, possano osservarli e conoscere il passato” — Zia Maria

Il plauso delle istituzioni

In tanti hanno apprezzato il suo gesto di grande generosità. Ai microfoni di InfoCilento, hanno espresso la loro gratitudine il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano, e il Presidente del Consiglio Comunale, Vito Brenca.