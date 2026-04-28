Roscigno: procede l’iter per il presidio fisso dei Vigili del Fuoco

Nel Comune di Roscigno, dal 2021, in estate viene attivato il presidio rurale dei Vigili del Fuoco, un presidio utile e fondamentale per gestire l’emergenza incendi che, nei mesi più caldi attanaglia il territorio e per prevenire rischi e danni per la flora e la fauna.

Verso una struttura definitiva: oltre trenta unità operative

“Oggi, grazie alla sinergia con la BCC Monte Pruno e al lavoro costante portato avanti in questi anni, abbiamo la concreta possibilità di trasformare questo presidio in una struttura definitiva, con una forza organica di oltre trenta Vigili del Fuoco”. L’annuncio di trasformare il presidio rurale estivo dei caschi rossi in una postazione fissa è stato diramato dal Sindaco di Roscigno, Pino Palmieri.

L’impegno dell’amministrazione per il territorio cilentano

“Le procedure amministrative sono complesse e richiedono tempo, ma il percorso è avviato e siamo fiduciosi di raggiungere presto questo importante traguardo per Roscigno e per l’intero comprensorio. A chi continua a fare il tifoso al contrario, diciamo serenamente che il bene del paese viene prima di tutto. Noi continuiamo a lavorare con serietà, impegno e risultati concreti”, ha continuato Palmieri. Il primo cittadino si è detto determinato a raggiungere questo risultato rilevante a beneficio di tutta l’area interna cilentana e non solo.