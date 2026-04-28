SR 562 Mingardo: lavori in corso. Il sindaco Scarpitta fa il punto

Proseguono con determinazione gli interventi tecnici lungo il costone roccioso che sovrasta la SR 562 Mingardo, nel Comune di Camerota. L’area è attualmente interessata da un’operazione complessa finalizzata al ripristino della piena sicurezza stradale e alla prevenzione di potenziali rischi idrogeologici. Il cantiere vede impegnati tecnici e maestranze in attività che spaziano dal disgaggio dei massi instabili alle verifiche approfondite condotte dai geologi sulla tenuta delle pareti rocciose.

Interventi tecnici e installazione dei sistemi di protezione

L’operazione non si limita alla rimozione del materiale pericolante, ma prevede una fase cruciale di consolidamento del versante. In queste ore si sta procedendo all’installazione di reti paramassi, un presidio fondamentale per garantire la protezione dell’arteria stradale nel lungo periodo. I lavori si stanno svolgendo con ritmi serrati, protraendosi spesso fino a tarda sera, con l’intento di accorciare i tempi di esecuzione e limitare il periodo di chiusura del tratto stradale.

Cronoprogramma e prospettive di riapertura

L’amministrazione comunale punta a una riapertura graduale della viabilità una volta ultimate le prime operazioni di messa in sicurezza. L’obiettivo primario resta l’incolumità di cittadini e turisti, evitando che si ripetano episodi di caduta massi. Questo intervento rappresenta tuttavia solo un tassello di una strategia più vasta che prevede un monitoraggio costante del costone per prevenire criticità future.

Le dichiarazioni del sindaco Mario Scarpitta

Sull’andamento dei lavori è intervenuto il primo cittadino di Camerota, sottolineando l’importanza delle operazioni in corso: