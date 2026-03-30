Camerota, lavori al Mingardo: in azione l’elicottero per le reti paramassi. Il Sindaco: “Interventi indispensabili”

Proseguono a ritmo serrato i lavori di messa in sicurezza lungo la Strada Provinciale 562 del Mingardo, nel Comune di Camerota. L’intervento, vitale per la viabilità cilentana, mira al consolidamento del costone roccioso che sovrasta l’arteria principale di collegamento tra la frazione costiera di Marina di Camerota, la vicina Palinuro e lo svincolo della SS18 “Cilentana” a Poderia.

L’intervento tecnico: elicottero in azione

Dopo le operazioni di disgaggio effettuate nei giorni scorsi, il cantiere ha visto oggi una fase cruciale: l’impiego di un elicottero per il trasporto e il posizionamento delle reti paramassi sull’intera parete rocciosa. Si tratta di un’operazione tecnica complessa, definita dall’Amministrazione comunale come “delicata e fondamentale” per garantire la definitiva incolumità del tratto stradale interessato.

Le parole del Primo Cittadino

Il Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha voluto rassicurare la cittadinanza e i turisti, scusandosi per le inevitabili criticità logistiche: