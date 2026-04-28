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L’ultimo saluto a Luigi Pepe: domani i funerali a Sant’Arsenio

Sant’Arsenio si stringe attorno alla famiglia di Luigi Pepe, il 75enne vittima del tragico incidente sulla Teggiano-Polla. Domani l'ultimo saluto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Erminio Cioffi
Candela

Sant’Arsenio si prepara a dare l’ultimo saluto a Luigi Pepe, il 75enne scomparso in seguito al grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale tra Teggiano e Polla.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione a Sant’Arsenio, dove Luigi Pepe era molto conosciuto e stimato. In tanti, in queste ore, si stanno stringendo attorno alla famiglia, condividendo il dolore per una perdita improvvisa e drammatica che ha scosso l’intero Vallo di Diano.

Data e orario delle esequie nella Chiesa di Santa Maria Maggiore

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 16:30 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore. Sarà il momento del raccoglimento e della preghiera per una comunità che ha perso un suo cittadino stimato, vittima di un tragico destino sulla rete viaria locale.

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