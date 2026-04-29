Ospedale di Polla, il punto nascite presidio vitale: quando la tempestività salva due vite

Quanto accaduto all’ospedale “Luigi Curto” di Polla nei giorni scorsi è un messaggio chiaro sulla necessità di mantenere in vita il punto nascite.

Una gravidanza complicata, una patologia grave come la sindrome HELLP, un rischio concreto per la vita della madre e del bambino. E poi la risposta: immediata, competente, decisiva. Un parto cesareo d’urgenza eseguito in tempo, un’équipe pronta, reparti che lavorano insieme. Due vite salvate.

Il fattore tempo nel Vallo di Diano

Cosa sarebbe successo senza un punto nascita operativo nel Vallo di Diano?

Quando si parla di sanità nei territori interni, troppo spesso si ragiona in termini di numeri, tagli, accorpamenti. Si dimentica però che qui le distanze non sono solo chilometriche, ma diventano minuti preziosi che possono fare la differenza tra la vita e la morte.

In casi come questo non c’è margine per aspettare, non c’è tempo per trasferimenti lunghi verso altri ospedali. Serve intervenire subito. E questo è possibile solo se il servizio è presente, funzionante, efficiente.

Una necessità concreta, non ideologica

Il punto nascita di Polla non è un reparto come gli altri. È un presidio fondamentale di sicurezza per le donne, per i bambini, per le famiglie di un intero territorio. Difenderlo non è una battaglia ideologica. È una necessità concreta.

Perché dietro ogni numero ci sono storie vere e, come in questo caso, vite salvate grazie alla possibilità di essere curati nel posto giusto, al momento giusto