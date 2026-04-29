Sicurezza e legalità a Eboli: operazione congiunta contro prostituzione e spaccio

Prosegue senza sosta l’azione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte per garantire la sicurezza e il decoro sul territorio di Eboli. Nelle ultime ore, un’operazione congiunta ad alto impatto ha visto impegnati gli agenti della Polizia Municipale, agli ordini del comandante De Sanctis, e i Carabinieri della Compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, con il supporto del maresciallo Basilisco. L’intervento si è concentrato con particolare vigore sulla fascia costiera di Marina di Eboli e nelle zone periferiche, aree sensibili monitorate costantemente per contrastare fenomeni di degrado e illegalità.

Contrasto alla prostituzione e allo spaccio di stupefacenti

Durante i controlli anti-prostituzione e contro l’immigrazione clandestina, le forze dell’ordine hanno intercettato due donne, di nazionalità nigeriana e bulgara, dedite alla prostituzione. Nei loro confronti è stato immediatamente applicato il daspo urbano e sono state accompagnate presso la Questura per le procedure di allontanamento. Sul fronte del contrasto al traffico di stupefacenti, la pressione dei controlli ha messo in fuga alcuni soggetti dediti allo spaccio nelle zone rurali. Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, sottraendo strumenti operativi alla criminalità locale.

Sicurezza stradale e decoro nel centro urbano

Il piano “tolleranza zero” ha riguardato anche il centro cittadino. Squadre dedicate hanno effettuato controlli serrati sulla viabilità, con un’attenzione particolare all’uso indisciplinato di bici elettriche e monopattini, al fine di tutelare l’incolumità dei pedoni e il rispetto del Codice della Strada. Non solo periferie, dunque: l’attività di monitoraggio ha coperto i punti nevralgici della città per assicurare una convivenza civile e ordinata.

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Eboli, Mario Conte, ha dichiarato: «La nostra linea non cambia: la legalità è il pilastro su cui ricostruiamo la dignità del nostro territorio. Non permetteremo che la Marina di Eboli o le nostre periferie restino ostaggio di spacciatori e sfruttatori. Ringrazio l’Arma dei Carabinieri, il capitano Gentili e la nostra Polizia Municipale per la sinergia esemplare. La nostra è una presenza costante: chi pensa di agire nell’ombra a Eboli deve sapere che troverà lo Stato a sbarrargli la strada».

L’assessore alla sicurezza, Antonio Corsetto, ha aggiunto: «Questi interventi sono la risposta concreta alle richieste di sicurezza dei cittadini. Abbiamo messo in campo un “pugno di ferro” che non riguarda solo il contrasto ai reati gravi come lo spaccio, ma anche il decoro urbano e la sicurezza stradale nel cuore della nostra città. Il daspo urbano e l’allontanamento dei soggetti irregolari sono strumenti che utilizzeremo con determinazione. Non faremo un solo passo indietro sul rispetto delle regole».