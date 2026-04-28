Salerno, 800 studenti alla scoperta del mare: successo per il progetto “Mare Nostrum”

Incontri, laboratori, uscite in barca e momenti di confronto per conoscere e tutelare il mare. Questo l’obiettivo dell’iniziativa “Il mare, una risorsa da conoscere e tutelare” ideata e curata dalla professoressa Marianna Bortone Blasi, inserita nell’ambito del progetto di più ampio respiro “Mare nostrum”.

Questa mattina, presso la Lega Navale di Salerno, è stata raccontata l’iniziativa che ha coinvolto oltre 800 alunni di nove istituti della città. Un progetto nato per proteggere l’ecosistema e far nascere la “cultura del mare”, realizzato grazie alla sinergia dei Rotary cittadini.

Nel corso di questi mesi, grazie alla collaborazione con i dirigenti scolastici e il corpo docente, gli studenti hanno preso parte a:

Incontri con esperti;

Laboratori didattici;

Passeggiate in spiaggia ed escursioni in barca.

L’evento conclusivo e il documentario inedito

Il percorso culminerà il 14 maggio a Palazzo di Città. Durante l’evento conclusivo verrà proiettato in anteprima assoluta un documentario sulla biodiversità realizzato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, presente per l’occasione con una delegazione ufficiale.

I protagonisti e le istituzioni

All’incontro con la stampa hanno partecipato tutti i rappresentanti dei Rotary cittadini:

Francesco Caggiano (Presidente Rotary Salerno);

(Presidente Rotary Salerno); Ermanno Lambiase (Presidente Rotary Est);

(Presidente Rotary Est); Alfredo Marra (Vice Presidente Rotary Duomo);

(Vice Presidente Rotary Duomo); Caterina Babino (Segretaria Salerno Picentia);

(Segretaria Salerno Picentia); Vittorio Villari (Presidente Salerno Nord dei Due Principati).

Fondamentale il ruolo della Capitaneria di Porto. Il Capitano di Vascello Giovanni Calvelli ha partecipato attivamente, guidando i giovani allievi alla scoperta di aspetti inediti del mondo marino. Prezioso anche il supporto della Polizia di Stato, che ha scortato le imbarcazioni della Lega Navale durante le escursioni costiere.

Le scuole coinvolte

Hanno aderito al progetto nove eccellenze del territorio: