Futsal: pari per la Feldi, sconfitto lo Sporting

Si gioca senza soste nella Serie A di futsal che ha visto disputate, in pratica, quattro giornate in due settimane. Sette gare in contemporanea per il penultimo turno di regular season, che ha rimarcato in maniera importante la classifica in ottica play-off e play-out.

Futsal: pari per la Feldi

Pari interno per la Feldi Eboli che non va oltre il 4-4 con il Global Capurso, team che cerca la permanenza nella categoria. La Feldi resta al quarto posto dopo una sfida che l’ha vista passare in vantaggio al 3′ con Mateaus, con la complicità del palo, rimontato subito dalla formazione pugliese a segno con Giannattasio un giro di lancette dopo. Al PalaSele i padroni di casa non ci stanno e segnano ancora due volte in meno di sessanta secondi prima con Selucio, con un tap-in sottomisura, poi con Felipinho, con un diagonale letale, che chiudono il primo tempo sul 3-1. In apertura di ripresa doppietta personale per Selucio, al termine di un’azione manovrata, che porta a +3 i padroni di casa. Il Capurso però reagisce e Pires accorcia le distanze al 3′ mentre Perri al 10′ e Pedrinho al 15′ ristabiliscono equamente la parità che resiste sino al gong dividendo cosi la posta in palio.

Sconfitto lo Sporting

Turno infrasettimanale amaro, invece, per lo Sporting Sala Consilina, sicuro comunque del sesto posto in classifica. I salesi cedono in trasferta per 4-3 a Mantova, contro un quintetto che rischia fortemente la retrocessione diretta. Sono però gli ospiti a passare al 9′ con Diaz che spinge la palla in porta sugli sviluppi di un corner mentre al quarto d’ora il pari locale arriva dal dischetto dove Cabeça fulmina Fiuza. Ad inizio ripresa Taurisano ribalta il risultato con un gol arrivato nel primo minuto. Al 3′ il Mantova cala il tris con Leleco che trova impreparata la retroguardia salese. Lo Sporting accorcia le distanze al 7′ con un contropiede che trova ancora freddo Diaz per il 3-2 mentre al 10′ è ancora Leleco, sottomisura, a riportare Mantova a +2 ma al 12′ Arillo, al termine di una bella azione, insacca sul palo più lontano per il 4-3 che non cambia sino al triplice fischio.