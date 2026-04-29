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Pagamento pensioni di maggio in provincia di Salerno: date, modalità e nuove regole per i documenti

Poste Italiane avvia il pagamento delle pensioni di maggio a Salerno e provincia dal 2 del mese. Scopri le modalità di ritiro, le coperture assicurative e gli aggiornamenti sulla validità della carta d'identità

Comunicato Stampa

Poste Italiane comunica che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a partire da sabato 2. Sempre a partire da sabato 2, i trattamenti saranno disponibili per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti o libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 184 ATM Postamat della provincia senza recarsi allo sportello.

Requisiti per il ritiro e novità sulla carta d’identità

Per ritirare la pensione allo sportello occorre presentare un documento d’identità valido oppure delegare una terza persona al prelevamento del denaro. Si ricorda che a partire dal 3 agosto 2026, in base a quanto previsto dal regolamento europeo n. 1208 del 12 giugno 2025, la carta d’identità cartacea non sarà più valida come documento di riconoscimento. Se non si possiede un altro documento, come patente o passaporto, sarà necessario dotarsi entro quella data della Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Assicurazione gratuita contro i furti e consigli utili

I possessori di Carta di Debito associate a conti o libretti potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, effettuato sia dagli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Poste Italiane, infine, consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi per evitare tempi di attesa superiori alla media.

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