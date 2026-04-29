Acrobatica e mare, Policastro Bussentino ospita l’Aerial Welcome Summer 2026

Il litorale cilentano si prepara a diventare il cuore pulsante della danza acrobatica nazionale. Dal 15 al 17 maggio prossimi, l’hotel Torre Oliva di Policastro Bussentino ospiterà la terza edizione di “Aerial Welcome Summer”, un evento unico che richiama atleti e appassionati da ogni parte d’Italia per celebrare l’unione tra discipline aeree e natura.

Allenamenti vista mare tra tessuto e pole dance

La manifestazione, che si svolgerà in una prestigiosa struttura a quattro stelle affacciata sul mare, offre un programma intensivo di lezioni all’aperto di tessuto aereo, pole dance e cerchio, permettendo ai partecipanti di allenarsi con una vista mozzafiato. L’evento, organizzato dall’Asd Dance 2 Be, si distingue per la qualità dell’offerta didattica, che vede il coinvolgimento di alcune tra le migliori scuole e i più rinomati maestri del settore.

Grazie a una programmazione che prevede numerose lezioni in contemporanea, l’Aerial Welcome Summer è in grado di accogliere partecipanti di ogni ordine e grado, garantendo stage specifici che spaziano dai livelli base fino a quelli più avanzati. Oltre alla componente tecnica, il format punta fortemente sulla socialità, integrando nel weekend due serate animate da dj set, balli e momenti di puro divertimento.

Il connubio tra tecnica, natura e comunità

Davide Gatto, ballerino di fama internazionale e coordinatore dell’evento insieme ad Anna Di Lorenzo e Alessandra Pedullà per l’Asd Dance 2 Be, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova edizione, sottolineando come la danza aerea stia trovando una nuova dimensione espressiva proprio grazie a contesti simili. L’obiettivo primario è offrire un’esperienza immersiva dove il rigore tecnico degli stage si fonde con l’energia rigenerante del mare, creando un ambiente in cui ogni atleta possa superare i propri limiti sentendosi parte di una comunità vibrante.

“L’Aerial Welcome Summer non è solo un workshop tecnico, ma un’esperienza immersiva. Il mio obiettivo è far dialogare il corpo con la natura; insegnare danza aerea guardando l’orizzonte marino regala un’energia che nessuna palestra può offrire. Abbiamo voluto coinvolgere le eccellenze del settore per permettere a tutti, indipendentemente dal proprio livello, di crescere e confrontarsi in un ambiente stimolante”, ha dichiarato Gatto.