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Castellabate, accordo per la sicurezza: presidi serali a Santa Maria per l’estate

Castellabate vara il piano sicurezza per l'estate: accordo tra Comune, commercianti e protezione ambientale per presidiare le aree sensibili di Santa Maria

Redazione Infocilento

Il Comune di Castellabate prosegue la sua capillare attività volta a garantire un maggior presidio territoriale in vista dell’imminente stagione estiva. È stato siglato, in via sperimentale, un accordo tra l’Amministrazione Comunale, l’Associazione Commercianti Castellabate e l’Associazione di Protezione Ambientale – Ekoclub International della locale sezione, per il miglioramento della vivibilità urbana nelle aree più sensibili della frazione di Santa Maria.

Più controllo tra Piazza Matarazzo e Lungomare Perotti

Nello specifico, l’azione congiunta prenderà il via nell’area pedonale compresa tra Piazza Matarazzo, Piazza Lucia e il Lungomare Perotti, zone che si caratterizzano per la presenza significativa di attività commerciali e per la forte capacità di attrazione e aggregazione, soprattutto nelle ore serali.

Tale presidio sarà attivo da giugno a settembre ed è finalizzato alla creazione di un collegamento tra le operazioni di Polizia Municipale, l’Associazione Commercianti e la cittadinanza, al fine di assicurare il rispetto delle regole di convivenza civile e la riduzione di qualsiasi tipo di fenomeno di disagio e degrado urbano con interventi tempestivi ed efficaci.

Le parole del Sindaco Marco Rizzo

“La comunità locale residente viene messa a dura prova durante la stagione estiva e noi vogliamo farci trovare sempre pronti. Questo accordo, in stretta collaborazione con i commercianti, ci permetterà di garantire un supporto ulteriore alle forze dell’ordine già impiegate in campo con dei volontari formati che incrementeranno il presidio in determinati punti del paese più soggetti a comportamenti impropri da parte di qualche individuo”, spiega il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

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