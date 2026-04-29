Nuova gestione per la Casa Albergo per Anziani a Sacco: affidamento alla “Croce del Sud”

È stato siglato questa mattina, presso la sede comunale, il contratto per l’affidamento della gestione della casa albergo per anziani. La struttura sarà affidata all’associazione “Croce del Sud”, realtà con sede ad Acerra, già attiva nella gestione di diverse strutture sul territorio regionale.
Esperienza e professionalità nel settore socio-assistenziale
L’associazione si distingue per una consolidata esperienza nel settore socio-assistenziale, operando anche attraverso una società di servizi impegnata in ambiti quali trasporto sanitario con ambulanze, portierato e servizi di pulizia, inclusi quelli presso strutture ospedaliere.
L’affidamento rappresenta un passo significativo per il potenziamento dei servizi dedicati alla popolazione anziana del Comune di Sacco, con l’obiettivo di garantire standard elevati di assistenza e accoglienza, valorizzando al contempo competenze ed esperienza di un operatore qualificato.
Il commento del Sindaco Franco Latempa
Il Sindaco di Sacco, Franco Latempa, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando “l’importanza di un servizio essenziale per la comunità” e ribadendo “l’impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione”.
«Tutto ciò — chiosa il primo cittadino — apre la possibilità all’offerta di tanti altri servizi sociali e di aggregazione».