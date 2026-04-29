Attualità

Nuova gestione per la Casa Albergo per Anziani a Sacco: affidamento alla “Croce del Sud”

Siglato il contratto per la gestione della casa albergo a Sacco. L’Associazione "Croce del Sud" subentra con servizi socio-assistenziali d’eccellenza

Redazione Infocilento

È stato siglato questa mattina, presso la sede comunale, il contratto per l’affidamento della gestione della casa albergo per anziani. La struttura sarà affidata all’associazione “Croce del Sud”, realtà con sede ad Acerra, già attiva nella gestione di diverse strutture sul territorio regionale.

Esperienza e professionalità nel settore socio-assistenziale

L’associazione si distingue per una consolidata esperienza nel settore socio-assistenziale, operando anche attraverso una società di servizi impegnata in ambiti quali trasporto sanitario con ambulanze, portierato e servizi di pulizia, inclusi quelli presso strutture ospedaliere.

L’affidamento rappresenta un passo significativo per il potenziamento dei servizi dedicati alla popolazione anziana del Comune di Sacco, con l’obiettivo di garantire standard elevati di assistenza e accoglienza, valorizzando al contempo competenze ed esperienza di un operatore qualificato.

Il commento del Sindaco Franco Latempa

Il Sindaco di Sacco, Franco Latempa, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando “l’importanza di un servizio essenziale per la comunità” e ribadendo “l’impegno a favore delle fasce più fragili della popolazione”.

«Tutto ciò — chiosa il primo cittadino — apre la possibilità all’offerta di tanti altri servizi sociali e di aggregazione».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.