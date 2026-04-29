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Sala Consilina: omologato il terreno di gioco dello stadio “Osvaldo Rossi”

Importante traguardo per lo sport a Sala Consilina: la LND omologa il terreno dell'Osvaldo Rossi. Prossimo step? Il collaudo degli spalti

Erminio Cioffi
Sala Consilina, terreno gioco Osvaldo Rossi

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina, insieme al Presidente del Consiglio Comunale delegato allo Sport, Antonio Santarsiere, ha comunicato l’avvenuta omologa del terreno di gioco dello stadio comunale “Osvaldo Rossi” da parte della Lega Nazionale Dilettanti (LND).

Un traguardo per la comunità sportiva

Si tratta di un risultato atteso, che certifica la qualità degli interventi effettuati sul campo e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di riqualificazione dell’impianto. L’omologazione consente infatti di avvicinarsi concretamente alla riapertura completa della struttura, restituendo alla città uno spazio centrale per lo sport e la socialità.

I prossimi passi verso la riapertura

Il prossimo passaggio sarà il collaudo degli spalti, fase necessaria per garantire la piena sicurezza e funzionalità dell’intero stadio. Solo dopo questo ulteriore step si potrà parlare di completamento definitivo dell’opera.

I ringraziamenti dell’Amministrazione

L’Amministrazione ha voluto esprimere un sentito ringraziamento:

  • Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
  • Al dirigente e a tutta la struttura dell’Area Tecnica del Comune;
  • All’impresa esecutrice dei lavori.

Il plauso è rivolto all’impegno, alla competenza e alla professionalità dimostrati durante tutte le fasi dell’intervento.

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