Caggiano, al via i lavori per la sicurezza del centro storico e delle infrastrutture

Il Comune di Caggiano ha dato il via a una serie di operazioni strategiche volte alla messa in sicurezza di aree critiche del centro storico e di infrastrutture viarie fondamentali. Gli interventi riguardano nello specifico il consolidamento del costone roccioso meridionale e il recupero dell’area di Santa Veneranda, oltre all’avvio dei cantieri sul ponte Murge Cappello. Queste attività rientrano in un piano di prevenzione mirato a contrastare le fragilità geomorfologiche del territorio e a garantire la tutela della pubblica incolumità.

Consolidamento del costone e recupero di Santa Veneranda

Le operazioni sul versante roccioso del centro storico sono attualmente in una fase delicata. Per la natura impervia del sito, l’amministrazione ha affidato i compiti a rocciatori esperti che si occupano della stabilizzazione della parete attraverso tecniche specialistiche. L’obiettivo primario è impedire distacchi di materiale che potrebbero mettere a rischio le abitazioni e le zone sottostanti.

Parallelamente alla messa in sicurezza geologica, è previsto a breve l’inizio dei lavori di restauro conservativo della Cappella di Santa Veneranda. Questo progetto non mira solo alla protezione strutturale del rudere, ma punta alla valorizzazione di un sito dal profondo valore storico e identitario per la comunità locale. L’ente ha raccomandato ai cittadini di rispettare le limitazioni temporanee nelle zone di cantiere per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Lavori di messa in sicurezza sul ponte Murge Cappello

Un altro fronte d’intervento riguarda la Strada Provinciale 341, dove sono stati aperti ufficialmente i cantieri per la messa in sicurezza del ponte Murge Cappello. Si tratta di un’opera attesa da tempo, ritenuta indispensabile per migliorare la percorribilità di un’arteria stradale vitale per i collegamenti territoriali. L’intervento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra gli enti locali e la Provincia di Salerno.

L’amministrazione ha espresso gratitudine verso le figure istituzionali e tecniche coinvolte, sottolineando che l’impegno proseguirà per garantire infrastrutture efficienti. In merito alla sinergia istituzionale, è stato rivolto: “Un sentito ringraziamento al Presidente f.f. della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, per la sensibilità dimostrata, e al tecnico responsabile di zona, Ing. Ernesto Sgaramella, per la costante disponibilità”.