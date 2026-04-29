Attualità

Caselle in Pittari: inaugurata la nuova biblioteca comunale

Taglio del nastro a Caselle in Pittari per la nuova biblioteca comunale: spazi rinnovati, 15mila euro di nuovi volumi e un centro culturale aperto a tutti

Maria Emilia Cobucci

È stata inaugurata nella giornata di ieri a Caselle in Pittari, nei locali adiacenti all’aula consiliare, la nuova biblioteca comunale. Un taglio del nastro che ha visto la presenza del Sindaco Giampiero Nuzzo, del Dirigente scolastico dell’I.C. “Teodoro Gaza” Corrado Limongi, del Gruppo volontari della biblioteca e dei docenti.

Uno spazio rinnovato per la comunità

La nuova biblioteca, riorganizzata e riammodernata con fondi regionali, ministeriali e dell’edilizia, può contare al suo interno nuovi importanti volumi che vanno ad arricchire il patrimonio libraio già esistente.

Si tratta di un nuovo spazio di cultura e di incontro messo a disposizione, gratuitamente, per tutti coloro che vorranno usufruire dei volumi presenti al suo interno.

Le dichiarazioni

“Un’inaugurazione importante e della quale l’amministrazione comunale di Caselle in Pittari va fiera – ha affermato il Sindaco Giampiero Nuzzo – Abbiamo investito oltre 15mila euro in libri e quindi in cultura. È uno spazio di tutti, un luogo di democrazia, di libertà e di autonomia intellettuale”.

L’iniziativa ha coinvolto pienamente anche i bambini delle scuole, sottolineando l’importanza del legame tra istituzioni e istruzione.

“È un luogo importante che gli alunni e i ragazzi già frequentano e che ora con il contributo dell’amministrazione comunale sta sviluppando anche iniziative di tipo culturale – ha affermato il Dirigente scolastico Corrado Limongi – C’è una bellissima dotazione bibliografica e invito tutti a visitarla”.

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