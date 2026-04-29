Piana del Sele

Eboli, tensioni in maggioranza, il sindaco Conte chiarisce: «Linea unica sul programma PRIUS e avanti con il mandato»

Il sindaco Mario Conte risponde alle tensioni interne: focus su programma PRIUS, area Pezzullo e unità della coalizione. "Avanti fino a fine mandato"

Antonio Elia
Mario Conte, sindaco di Eboli

Il sindaco di Eboli, Mario Conte interviene con un documento politico per fare chiarezza sulle recenti tensioni interne alla coalizione di governo, emerse anche attraverso un documento firmato da diversi consiglieri di maggioranza. Il primo cittadino sottolinea che tali criticità non possono essere ignorate e richiedono una risposta chiara, coerente e definitiva.

Il nodo PRIUS e il recupero dell’ex Pezzullo

Al centro della questione vi è il programma PRIUS, definito da Conte come un progetto strategico fondamentale per la città, che non può essere oggetto di interpretazioni personali né di iniziative autonome.

Il sindaco ribadisce che l’indirizzo politico è stato stabilito in modo collegiale e ufficiale dal Consiglio Comunale: le risorse saranno destinate alla riqualificazione dell’ex area Pezzullo, con la demolizione della vecchia fabbrica e il recupero funzionale dell’area.

Stop ai protagonismi: “Comunicazione unitaria”

Conte richiama con fermezza al rispetto delle regole della maggioranza, escludendo protagonismi individuali e ribadendo il ruolo centrale del sindaco come garante dell’unità politica e istituzionale. Anche la comunicazione delle attività amministrative dovrà essere unitaria e gestita esclusivamente attraverso i canali istituzionali.

Non manca una replica alle opposizioni e ai critici, accusati di diffondere informazioni distorte. Il sindaco rivendica i risultati raggiunti in oltre quattro anni di amministrazione:

  • Potenziamento delle politiche sociali;
  • Opere pubbliche e sicurezza;
  • Interventi su ambiente e digitalizzazione;
  • Sviluppo economico.

Obiettivi futuri e fine mandato

Tra gli obiettivi futuri, Conte evidenzia il completamento degli strumenti urbanistici (PAD, PAF e PUC), i progetti legati al Masterplan territoriale, le opere connesse all’alta velocità ferroviaria e il potenziamento dell’ospedale cittadino.

Il sindaco conclude confermando la volontà di portare a termine il mandato amministrativo, respingendo ogni ipotesi di elezioni anticipate e dichiarandosi pronto al confronto politico sui risultati ottenuti e sugli obiettivi ancora da raggiungere.

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