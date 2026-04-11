Eboli, scricchiola la maggioranza Conte: l’allarme di Sinistra Italiana sulla crisi amministrativa

Il documento sottoscritto dai gruppi consiliari Eboli 3.0, Eboli Domani, Uniti per il Territorio e Gruppo Misto, a sostegno dell’amministrazione guidata dal Sindaco Mario Conte, conferma in maniera inequivocabile quanto Sinistra Italiana denuncia da tempo.

Da mesi, infatti, segnaliamo con continuità l’esistenza di criticità profonde all’interno della maggioranza, mai realmente affrontate. Le cosiddette “verifiche politiche” si sono rivelate, nei fatti, momenti formali e inconcludenti, incapaci di incidere sui nodi strutturali che riguardano il futuro della città.

Il caso Ingenito e la paralisi amministrativa

Un ulteriore elemento che conferma questo quadro è rappresentato dalle recenti dimissioni dell’Assessore Ingenito, avvenute dopo poche settimane dall’insediamento. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni:

“Ritengo che il ruolo di Assessore debba poter essere svolto in un contesto che consenta non solo dedizione personale, ma anche piena possibilità di tradurre indirizzi e responsabilità in azione amministrativa concreta, efficace e lineare. Quando tali condizioni non risultano più pienamente sussistenti, ritengo doveroso prenderne atto con serietà.”

Si tratta di una presa d’atto grave, che evidenzia come all’interno dell’amministrazione non vi siano, oggi, le condizioni minime per operare con efficacia e chiarezza.

Tensioni interne e stallo sui grandi progetti: PUC e PRIUS

Emergono con forza le difficoltà di una maggioranza attraversata da divisioni interne e contrapposizioni che impediscono l’assunzione di scelte strategiche. Questioni decisive come il PUC e il PRIUS rappresentano passaggi cruciali per lo sviluppo di Eboli; proprio su questi temi si registrano ritardi e conflitti politici che rischiano di compromettere ogni prospettiva di crescita.

Nonostante le nostre posizioni autonome e talvolta differenti – come nel caso dell’area dell’ex Pastificio Pezzullo – riconosciamo il valore del percorso partecipativo avviato dall’Assessore Marisei. Il coinvolgimento di cittadini, imprese e mondo culturale è essenziale per elevare la qualità del dibattito pubblico.

Verso una nuova coalizione di centrosinistra

Purtroppo, il livello del confronto politico in Consiglio Comunale continua a essere insufficiente rispetto alla complessità delle sfide cittadine. Per queste ragioni, ribadiamo una critica netta all’attuale assetto politico, ma al tempo stesso rilanciamo una prospettiva chiara.

È necessario costruire una coalizione coesa, credibile e omogenea, che si riconosca nei valori del centrosinistra e sia in grado di governare con visione e competenza. Solo un progetto serio può evitare un dannoso ritorno al passato e restituire a Eboli una reale prospettiva di sviluppo.