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Nuove regole per il Lungomare di Sapri: la Giunta delibera i criteri per le attività commerciali

Il Comune di Sapri approva i nuovi indirizzi per l'occupazione del Lungomare: limiti di 60 mq, pedane chiare e nuove tariffe per bar e gelaterie in vista dell'estate

Maria Emilia Cobucci
Sapri lungomare

La Giunta Comunale di Sapri, presieduta dal Sindaco Antonio Gentile, ha approvato la delibera che definisce i nuovi indirizzi per l’occupazione delle aree sul lungomare cittadino. Il provvedimento si è reso necessario per regolamentare l’uso degli spazi pubblici in vista dell’imminente stagione estiva, disciplinando in modo specifico la posa di arredi e le tariffe per gli operatori commerciali.

L’ente comunale ha predisposto una variazione per individuare con precisione le zone da destinare a bar, gelaterie, giostre e mercatini all’interno del waterfront. L’obiettivo dell’amministrazione è garantire una gestione ordinata del litorale, differenziando i periodi di occupazione e i relativi costi in base alla tipologia di attività.

Decoro urbano e limiti di superficie per i pubblici esercizi

Secondo le nuove direttive, l’occupazione del suolo per la posa di tavolini, sedie e ombrelloni non potrà avvenire liberamente su tutta l’area. L’amministrazione ha infatti stabilito che su entrambe le passeggiate del lungomare non dovranno essere posizionate strutture a servizio delle attività.

Per garantire il decoro urbano, le occupazioni dovranno avvenire esclusivamente su pedane in legno o materiali similari, con colorazioni tenui sulle tonalità del bianco o del beige. È stato inoltre fissato un limite dimensionale preciso: ad ogni attività di pubblico esercizio potrà essere concessa una superficie massima di 60 mq. Nelle aree in sub-affidamento sarà permesso posizionare unicamente sedute, tavoli, ombrelloni o fioriere.

Tariffe e modalità di pagamento per gli operatori

Il documento approvato dalla Giunta distingue tra occupazioni stagionali e annuali, definendo importi specifici per ogni metro quadro:

  • Bar e Gelaterie (Periodo estivo): il canone è fissato in 14,00 euro per mq per ogni mese di occupazione.
  • Bar e Gelaterie (Annuale): il pagamento previsto è di 6,00 euro per mq moltiplicato per le dodici mensilità.
  • Altre attività (Periodo estivo): per le categorie diverse da bar e gelaterie, l’importo scende a 5,00 euro per mq mensili.

Il Responsabile del Settore Demanio è stato autorizzato a predisporre il bando per l’individuazione degli operatori. Alla scadenza delle autorizzazioni, i commercianti avranno l’obbligo di restituire l’area completamente libera da ogni elemento, per evitare le sanzioni previste dal Codice della Navigazione. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per garantire l’operatività delle procedure prima dell’inizio dell’estate.

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